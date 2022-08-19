ООО «Авангард» открыло в Татарстане ферму на 800 голов КРС
ООО «Авангард» открыло в Буинском районе молочную ферму. Первая партия нетелей в количестве 413 голов была завезена в октябре 2021 года. В настоящее время в новом комплексе 765 голов КРС.
На ферме оборудованы современный доильный зал, родильный блок, вентиляция.
«Коров отличает хорошая продуктивность, молоко отличается высокой жирностью и повышенным содержанием белка. Ежедневно на ферме производится свыше 20,2 тонн молока, средний надой на 1 корову — 36,2 кг, — сообщил генеральный директор агрофирмы «Авангард» Николай Курчаткин.
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