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ОАО «Вознесенское» открыло в Новосибирской области молочную ферму на 1000 голов

 © infopro54.ru

ОАО «Вознесенское» открыло в селе Вознесенка Баганского района Новосибирской области молочную ферму на 1000 голов, мощностью 6 тысяч тонн молока в год.

Строительство нового молочного комплекса велось в «Вознесенском» с 2021 года. Объект состоит из помещения для дойки и двух коровников. Стальные тентовые конструкции (каждая размером 34×180 м) для содержания молочного стада с переходами в доильный зал были произведены на заводе «Алтай-Тент». Конструкции спроектированы специально для снеговых и климатических условий Новосибирской области. Допустимая температура эксплуатации: от -45 до +50 градусов.

В проект инвестировано более 250 млн рублей.

 © altai-tent.ru

С целью увеличения молочной продуктивности и улучшения генетического потенциала стада ОАО «Вознесенское» приобретено более 300 голов высокопродуктивных нетелей голштинской породы в племенном репродукторе ООО «КФХ Русское Поле». В покупке животных помогла господдержка: хозяйство получило возмещение 30% понесенных затрат.

На сегодняшний день «Вознесенское» ведет активную работу по получению племенного статуса на свое молочное стадо. Статус племенного репродуктора по герефордской породе мясного скота предприятие уже имеет и успешно обеспечивает сельхозпроизводителей региона высококачественным племенным молодняком.

ОАО «Вознесенское» занимается растениеводством, разведением крупного рогатого скота, производством молока и мяса. На настоящее время в хозяйстве содержится 2808 голов КРС, их них 1720 — молочного направления продуктивности, в том числе 700 коров. За семь месяцев 2022 года валовой надой молока составил 2,2 тысячи тонн.

 © altai-tent.ru

 © altai-tent.ru

https://infopro...-na-1000-golov/

Источник: https://altai-tent.ru/news/karkasno...tkryli-v-novosibirskoy-oblasti.html

производство молока, Новосибирская область, сельское хозяйство
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