ГК «Горкунов» инвестировала 268 млн рублей в зерноочистительный комплекс в Новосибирской области

В Краснозерском районе Новосибирской области ООО «Совхоз Черемошенский» (входит в ГК «Горкунов») запустил новый зерноочистительный комплекс.

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Инвестиции в проект составили 268 млн руб.Пропускная мощность нового зерноочистительного комплекса: 150 тонн в час при зерноочистке и 85 тонн в час — на сушке зерна. На территории комплекса установлены автовесы, построена лаборатория, площадка для хранения зерна, административные помещения.

ООО «Совхоз Черемошенский», специализирующейся на растениеводстве, был создан в апреле 2021 года на землях обанкротившегося ЗАО «Черемошное» с уставным капиталом 100 тыс. руб. В 2021 году новое хозяйство ввело в оборот более 7 тыс. га залежных земель, в 2022 году — еще 5 тыс. га.

© mcx.nso.ru

mcx.nso.ru

Группа «Горкунов» Бориса Горкунова развивает в Новосибирской области тепличные комплексы «Толмачевский», «Новосибирский», «Обской», реализует проект строительства селекционно-семеноводческого центра по производству семян. В 2020 году региональный минсельхоз сообщал о планах ГК «Горкунов» к 2027 году построить в шести районах Новосибирской области около 30 ферм по разведению КРС мясного направления, а также откормочные площадки и селекционно-генетический центр. Общий объем инвестиций — около 30 млрд руб.