ООО ПКФ «СтанкоАртель». Изготовление патронов специальных трубонарезных станков 1Н983, 1А984, РТ783.
ООО ПКФ «СтанкоАртель» освоило изготовление патронов для специальных трубонарезных станков.
Данные вид станков предназначен для обработки труб и деталей к ним, включая нарезание резьбы в условиях единичного и мелкосерийного производства. Используются при ремонте бурильных, обсадных и насосокомпрессорных труб и муфт к ним.
Комбинированные специальные самоцентрирующиеся патроны с механизированным зажимом предназначены для зажима труб диаметром от 48 до 190мм (РТ783) и от 70 до 340мм (1Н983, 1А983, 1А984, СА983).
Особенностью патронов является возможность ручной поднастройки кулачков.
Патрон в сборе к трубонарезным станкам мод.1Н983, СА983, СА984 (нар.Ø720мм, внутренний Ø340мм).
Корпус — сталь 45. Рабочие поверхности по Н7.
Диск спиральный (улитка) — сталь 40Х, азотирование 48…52HRCэ. Рабочие поверхности по Н7.
Втулка. Чугун марки АЧС2. Рабочие поверхности по Н7.
Венец зубчатый — сталь 40Х. Рабочие поверхности по Н7.
Ползушки — сталь 40Х, азотирование 48…52HRCэ. Рабочие поверхности по Н7.
Кулачки — сталь 40Х, азотирование 48…52HRCэ. Рабочие поверхности по Н7.
Винты — сталь 40Х, азотирование 48…52HRCэ. Рабочие поверхности по Н7.
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