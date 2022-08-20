На Якутской птицефабрике после модернизации открыли очередной цех
На Якутской птицефабрике после реконструкции и модернизации открыли цех для кур-несушек.
Количество птицемест в цехе увеличено с 12200 до 55000. Здесь установили новое клеточное оборудование, систему управления и контроля за процессами кормления, поения, притока воздуха, отопления и охлаждения.
«В прошлом году благодаря модернизации мы произвели свыше 80 млн яиц, до этого объёмы были всего порядка 60 млн. Открытие нового цеха кур-несушек принесёт нам ещё свыше 4 млн яиц до конца года. Также на следующий год запланирован запуск ещё одного цеха, необходимое оборудование уже закуплено», — сказала генеральный директор птицефабрики Наталия Дягилева.
В прошлом году на птицефабрике после модернизации открыли новый производственный цех № 3 по выращиванию ремонтной молодки с современным автоматизированным оборудование на более чем 80 тысяч птицемест. Цех был реконструирован по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы».
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