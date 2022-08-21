Рабочее движение открыли на первых двух этапах реконструкции обхода Саратова

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В Саратовской области запустили рабочее движение транспорта по первому и второму этапам реконструкции обхода Саратова (участок федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» с 291-го по 325-й км).

Работы на объекте стартовали в мае прошлого года — их завершили с опережением графика. Специалисты переустроили все инженерные коммуникации, возвели земляное полотно путем отсыпки свыше 230 тыс. кубических метров насыпи, заменили восемь водопропускных труб. Ближе к осени прошлого года на участке приступили к устройству дорожной одежды — в работах был использован современный бетоноукладчик отечественного производства, который в несколько раз увеличивал темпы реконструкции. Также устроили верхний слой основания из асфальтобетона.

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Кроме того, в рамках реализации проекта возвели разноуровневую транспортную развязку, два моста и путепровод, установили более 10 км нового осевого барьерного ограждения, нанесли разметку из термопластика и установили 621 столб наружного освещения.

Сейчас для продолжения реконструкции обхода Саратова ищут подрядчика, все этапы работ намерены завершить до конца 2023 года. В результате автодорога будет иметь четыре полосы движения с разделением транспортных потоков. Ожидается, что в сутки по новому обходу будет проезжать 34 тыс. автомобилей.

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Открыли движение по участку Северного обхода Тамбова

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В Тамбовской области с опережением графика после капитального ремонта ввели в эксплуатацию участок Северного обхода Тамбова протяженностью 9 км на федеральной трассе Р-208 «Тамбов — Пенза». Накануне, 18 августа, по отрезку дороги с 0-го по 9-й км запустили движение транспорта.

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Данный объект — первый в Тамбовской области, который расширили с двух до четырех полос в рамках капремонта, а не реконструкции, которая требует больше времени и затрат. Работы на участке стартовали в сентябре 2019 года и завершились на два месяца раньше запланированного срока. Отмечается, что Северный обход города обеспечит как въезд в Тамбов, так и выезд на московское направление трассы Р-22 «Каспий» и региональную автодорогу на лысые горы и Сосновку.

Встречные потоки на расширенном отрезке разделили осевым барьерным ограждением. Также в ходе работ устроили три новые разворотные петли, установили линии уличного освещения, два светофора на пересечении с улицей Мичуринской, три остановочных комплекса с пешеходными переходами и дорожками. Покрытие автодороги выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной износостойкостью.

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В рамках капремонта до четырех полос также расширили проезжую часть путепровода на 5-м км трассы Р-208, чтобы не образовывалось «узкое место». На искусственном сооружении установили освевое барьерное ограждение и освещение.

Работы по расширению Северного обхода Тамбова продолжатся. По словам начальника ФКУ Упрдор Москва — Волгоград Юрия Сорокина, сейчас работы идут на участке с 9-го по 19-й км, который обеспечивает въезд в Тамбов и выезд на областные дороги «Тамбов — Сосновка» и «Тамбов — Шацк». Этот объект введут в эксплуатацию к 2024 году.

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