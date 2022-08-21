Завершился ремонт моста в Кингисеппе через реку Луга
В субботу, 20 августа, Кингисепп (Ленинградская область) отметил свой 638-й день рождения.
К этой дате в историческом центре города были завершили работы по ремонту автодорожного моста через р. Луга. В соответствии с муниципальным контрактом ремонтные работы были начаты в феврале 2022 года и продолжались шесть месяцев. На период проведения работ было организовано движение автотранспорта по мосту со светофорным регулированием. При проведении отдельных видов работ движение транспорта полностью прекращалось.
Было заменено асфальтовое покрытие, повышена безопасность пешеходов установкой железобетонных разделительных ограждений между проезжей частью и пешеходными зонами, установлены специальные дренажные элементы, нанесены защитные покрытия на наружные поверхности железобетонных конструкций в соответствии с требованиями по противопожарной защите подэстакадных пространств.
Ко Дню города на колокольню Екатерининского собора — главного православного храма города — вернули освящённый крест — перед этим его освятили. Сейчас с объекта уже постепенно снимают строительные леса.
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