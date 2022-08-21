Завершился ремонт моста в Кингисеппе через реку Луга

В субботу, 20 августа, Кингисепп (Ленинградская область) отметил свой 638-й день рождения.

К этой дате в историческом центре города были завершили работы по ремонту автодорожного моста через р. Луга. В соответствии с муниципальным контрактом ремонтные работы были начаты в феврале 2022 года и продолжались шесть месяцев. На период проведения работ было организовано движение автотранспорта по мосту со светофорным регулированием. При проведении отдельных видов работ движение транспорта полностью прекращалось.

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Было заменено асфальтовое покрытие, повышена безопасность пешеходов установкой железобетонных разделительных ограждений между проезжей частью и пешеходными зонами, установлены специальные дренажные элементы, нанесены защитные покрытия на наружные поверхности железобетонных конструкций в соответствии с требованиями по противопожарной защите подэстакадных пространств.

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Ко Дню города на колокольню Екатерининского собора — главного православного храма города — вернули освящённый крест — перед этим его освятили. Сейчас с объекта уже постепенно снимают строительные леса.