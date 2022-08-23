Ростех импортозаместил производство обогреваемого остекления для локомотивов

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ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех заместило продукцией собственного производства импортные материалы, которые использовались в изготовлении обогреваемого остекления для кабин локомотивов. Предприятие в сжатые сроки наладило выпуск электрообогреваемых стекол, обеспечив бесперебойные поставки продукции для железнодорожного транспорта.

Нагревательным элементом остекления (триплекса), установленного в кабине локомотива, выступает токопроводящее покрытие — тончайшая пленка оксида металла, нанесенная на поверхность одного из стекол. При подаче питания она равномерно обогревает всю конструкцию без появления горячих, холодных зон и оптических искажений даже при сложной геометрии остекления. Стекла с уже нанесенным токопроводящим покрытием в последние годы поставлялись из-за рубежа.

«В сложившихся экономических условиях возникла необходимость в создании производства полного цикла изделий остекления для кабин локомотивов. Мы в кратчайшие сроки наладили процесс нанесения токопроводящих покрытий, обеспечив бесперебойные поставки изделий конструкционной оптики для новых отечественных локомотивов и ремкомплектов для эксплуатирующейся техники», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Токопроводящие покрытия ОНПП «Технология» дают возможность широкой вариативности мощности обогрева, что делает работу машиниста безопасной и комфортной даже в самых суровых погодных условиях. Остекление оснащено датчиком контроля температур и бесконтактным термоэлектрическим регулятором для поддержания заданной температуры.

ОНПП «Технология» является отечественным лидером в сфере разработки и серийного выпуска остекления для кабин отечественных локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава, путевой техники и вагонов метро, занимая более 70% российского рынка этой высокотехнологичной продукции.