В Курске завершено благоустройство парка имени С. Н. Перекальского
В Курске завершены благоустройство парка имени С. Н. Перекальского.
Работы начались в апреле. За это время заменили тротуарную плитку, установили подиум, лавочки, урны, городскую гостиную. Также были оборудованы пандусы для маломобильных групп населения, опоры освещения, смарт-опоры, проведены снос и обрезка аварийных и старых деревьев, посажен газон, установлена автоматическая система полива.
Кроме того, в парке установили стенд с информацией о достопримечательностях центральной части Курска. С его помощью можно выбрать туристические объекты областного центра для пешеходной экскурсии по городу. Маршрут включает 14 объектов, первый из которых водонапорная башня вблизи парка.
В сентябре планируется высадить 26 деревьев и 43 кустарника на территории парка и живую изгородь из самшита вдоль тротуаров.
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