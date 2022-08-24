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Города и сёла России

В Курске завершено благоустройство парка имени С. Н. Перекальского

 © kursk.ru

В Курске завершены благоустройство парка имени С. Н. Перекальского.

Работы начались в апреле. За это время заменили тротуарную плитку, установили подиум, лавочки, урны, городскую гостиную. Также были оборудованы пандусы для маломобильных групп населения, опоры освещения, смарт-опоры, проведены снос и обрезка аварийных и старых деревьев, посажен газон, установлена автоматическая система полива.

 © kursk.ru

Кроме того, в парке установили стенд с информацией о достопримечательностях центральной части Курска. С его помощью можно выбрать туристические объекты областного центра для пешеходной экскурсии по городу. Маршрут включает 14 объектов, первый из которых водонапорная башня вблизи парка.

 © kursk.ru

В сентябре планируется высадить 26 деревьев и 43 кустарника на территории парка и живую изгородь из самшита вдоль тротуаров.

 © kursk.ru

 © kursk.ru
Источник: https://kursk.ru/news/186514-zavers...ystvu-parka-imeni-s-n-perekalskogo/

Курская область, благоустройство
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