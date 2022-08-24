В России вывели первый за последние десятилетия конкурентоспособный кросс кур «Смена 9»

Русская куриная реконкиста © stimul.online

Cоздан отечественный кросс мясных кур «Смена 9». Источник изображения: vnitip.ru

Сметенное в 1990-е «ножками Буша» отечественное птицеводство постепенно возвращает себе российский рынок. О том, чем сегодня занимаются ученые в сфере птицеводства, и о том, как был создан первый за последние десятилетия конкурентоспособный кросс кур «Смена 9″, пишет журнал об инновациях в России „Стимул“.

"В начале 1990-х годов на территории РСФСР объемы производства куриного мяса достигали 1,8 миллиона тонн, немного — около 200 тысяч тонн — завозилось из Венгрии. На душу населения в год приходилось по 12,2 килограмма», — вспоминает академик Владимир Фисинин. В 1971-2019 годах он был директором Всесоюзного (с 1991 года — Всероссийского) научно-исследовательского и технологического института птицеводства (ВНИТИП), а сейчас работает в должности научного руководителя Федерального научного центра ФНЦ ВНИТИП РАН. Памятные всем, кто встретил распад СССР в сознательном возрасте, «ножки Буша» наш собеседник сравнил с эффектом торнадо: к 1997 году объем импорта курятины из США в Россию вырос до 1,256 млн тонн. На отечественное производство приходилось уже не более 33% производства мяса птицы — по 4,5 кг на душу населения страны в год.

Вслед за обвалом последовало плавное снижение. Исторический минимум объемов отечественной курятины на российском рынке, по данным Владимира Фисинина, прошелся на 2000 год. Тогда было произведено всего 755 тыс. тонн.

Островком поддержки отечественного производства продукции птицеводства оставалась Ленинградская область, которую в 1991-1996 годах возглавлял Александр Беляков, выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института, начинавший свой трудовой путь на Синявинском птицекомплексе, а потом десяток лет проработавший директором птицефабрик в Ленинградской области.

Переломить общую негативную тенденцию на уровне государства удалось в начале 2000-х. Сейчас Россия, по данным ФАО (продовольственная организация ООН) находится на четвертом месте в мире по производству мяса птицы после США, Китая и Бразилии. Объем производства достиг 5,008 млн тонн и 34,3 кг на душу населения страны в год, это почти втрое превышает поздние советские показатели.

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Научный руководитель ФНЦ «ВНИТИП» РАН академик Владимир Фисинин. Источник изображения: vnitip.ru

ПЛЕМЕННЫЕ ЛИНИИ

Доминирование импорта оставляло науку не у дел. «Селекционная работа — очень сложная, кропотливая, трудоемкая. Она не делается быстро. Чтобы создать конкурентоспособный кросс (гибрид нескольких пород птицы. — „Стимул“), который будет успешен на рынке, необходимо не менее пяти лет», — пояснила «Стимулу» Жанна Емануйлова, руководитель группы селекционеров ФНЦ ВНИТИП, создавших кросс «Смена-9». В этот отрезок времени разработчики включают испытания в полевых условиях, на птицефабриках, в разных климатических зонах, чтобы убедиться, что показатели нового кросса оказались на уровне тех требований и пожеланий, которые есть у птицеводов, а также запросов рынка.

«Работа по созданию новых кроссов никогда не прекращалась: мы всегда работали в мясном направлении, всегда был коллектив специалистов-селекционеров, но на рынок вышли более эффективные зарубежные кроссы с привлекательными ценами. Сами понимаете, все и всегда хотят иметь лучшее, и птицефабрики не исключение, — комментирует ситуацию последних десятилетий Жанна Емануйлова. — В какой-то момент мы потеряли нить, связь с нашими покупателями, потому что не соответствовали требованиям, которые они нам предъявляли».

Выйти на конкурентоспособный уровень у ученых получилось лишь благодаря поддержке правительства. Ключевую роль сыграла Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, считает директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ член-корреспондент РАН Вугар Багиров.

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Очень продуктивный петух. Источник изображения: Наталия Михальченко

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства на сегодняшний день признано создание отечественных конкурентоспособных мясных кроссов кур бройлерного типа. Во исполнение указа № 350 и постановления правительства № 996 была разработана и утверждена постановлением правительства от 28 мая 2020 г. № 782 подпрограмма «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур бройлерного типа», целью которой является разработка и коммерциализация отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур бройлерного типа, которая включает в себя как меры поддержки научных и образовательных организаций в части проведения научных исследований, так и сельхозтоваропроизводителей, которые будут продвигать отечественный кросс на рынке птицы.

Как отмечается в отчете о работе по подпрограмме, «в результате целенаправленной селекционной работы с использованием различного генетического материала специалисты селекционно-генетического центра „Смена“ — филиала ФНЦ ВНИТИП РАН — создали новый отечественный высокопродуктивный четырехлинейный кросс мясных кур „Смена 9“. Он не уступает по достоинствам кроссам зарубежной селекции, используемым в России. Высокие показатели финального гибрида обусловлены значительным генетическим потенциалом птицы исходных отцовских и материнских линий, который стабильно передается из поколения в поколение. Одной из существенных особенностей кросса является его адаптированность к российским условиям и устойчивость к различным стрессам. Высокий генетический потенциал и преимущества кросса „Смена 9“ позволяют широко использовать его на птицеводческих предприятиях в различных регионах России. Птица соответствует всем технологическим параметрам и легко может использоваться на любом оборудовании импортного и отечественного производства».

«Наша работа включала в себя не только приемы классической селекции, но и компьютерные геномные исследования. Это позволило ускорить процесс создания кросса — быстрее вносить коррективы, анализировать результаты», — комментирует Жанна Емануйлова.

Кросс «Смена 9», работа над которым велась пять лет, стал первым с советских времен конкурентоспособным промышленным кроссом мясных кур. Предыдущий кросс был создан в 2011 году, но он не был столь же успешным.

В программу селекции российского промышленного кросса мясных кур «Смена 9» ученые включили 70 хозяйственно-полезных признаков. Птица быстро растет, прибавляя по 65,5 грамма в сутки, и за пять-шесть недель 42-граммовый цыпленок достигает веса 2,3-2,5 кг. По словам нашей собеседницы, по показателю скорости роста бройлера селекционеры всего мира вышли на своеобразное плато — дальше возможен лишь совсем незначительный прогресс. Ведь, например, вес и объем птицы должен быть уравновешен прочностью ее костей.

Преимуществом российского кросса стали вкусовые характеристики: мясо бройлера кросса «Смена 9» близко по вкусу к мясу деревенской птицы. Это достигнуто за счет добавления в кросс качеств традиционных российских пород кур, характерных для разных регионов страны. В генбанке ВНИТИП за восемьдесят два года работы института и около полувека активного формирования генбанка собрано свыше пятидесяти различных пород домашней птицы.

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Мясо бройлера кросса «Смена 9» близко по вкусу к мясу деревенской птицы. Источник изображения: Наталия Михальченко

Несмотря на то что вкусовые характеристики куриного мяса считаются субъективными, в данном случае они определяются четкими лабораторными данными: соотношением белка, жира, минеральных веществ и витаминов. Как отметила Жанна Емануйлова, важное значение имеет состав кормов. И хотя вся птица находится на зерновых кормах, отличия существенны: в России это больше пшеничные и ячменные корма, а за границей выращивают птицу на кукурузе, которая содержит легко усваиваемый белок. Питание птицы — это самый важный вопрос, в том числе с точки зрения экономической целесообразности. Компоненты кормов стоят дорого, и надо балансировать так, чтобы получить экономически выгодного бройлера с хорошими вкусовыми качествами.

Еще одно преимущество отечественного кросса — очень продуктивный петух в родительской форме гибрида. Он работает 52 недели, поддерживая высокие характеристики оплодотворенности яиц, в то время как петухи зарубежных кроссов требуют замены через 42-48 недель.

Немаловажно и то, что испытания кросса проведены в разных регионах страны, от Юга России до Камчатки. «Новый кросс мясных кур „Смена 9“ показал высокий генетический потенциал и прекрасные продуктивные характеристики во время проведения производственных испытаний в нескольких регионах Российской Федерации. Приняты стандарты показателей выращивания кросса. Так, яйценоскость кур родительских форм составляет 177 яиц к возрасту 64 недели, среднесуточный прирост бройлеров — 65,5 грамма в сутки, конверсия корма — 1,6. Индекс продуктивности составляет 366 единиц», — отмечает Вугар Багиров.

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Директор ФНЦ ВНИТИП РАН Дмитрий Ефимов. Источник изображения: vnitip.ru

СФОРМИРОВАТЬ РОДИТЕЛЬСКОЕ СТАДО

По данным главного эксперта по селекционно-племенной работе Росптицесоюза Людмилы Карпенко, на российском рынке присутствуют три зарубежных мясных кросса мясных кур. «Смена 9» стала четвертым. Для загрузки птицефабрик России ежегодно требуется 3 млрд инкубационных яиц мясных кур. Большая часть из них производится на территории России от закупленного за рубежом племенного стада, 360-400 млн яиц (в разные годы по-разному), или примерно 15% общей потребности, напрямую ввозится из 14 стран мира, больше всего из Германии, Бельгии, Франции, Нидерландов.

Зависимость России от селекционных достижений в области мясного птицеводства и генетического материала зарубежных стран директор ФНЦ ВНИТИП РАН Дмитрий Ефимов сравнил с «отверточным» автопромом: «Научная часть мясного птицеводства присутствует не у нас, к нам попадают продукты научного труда в виде племенной продукции. Это очень похоже на то, как иностранные компании собирают автомобили на нашей территории: разработчики находятся за границей, агрегаты собираются у нас». В течение почти трех десятков лет, по словам Дмитрия Ефимова, наблюдался разрыв науки и производства. Они шли параллельными путями, а сейчас вновь происходит их слияние, что дает возможность получать за счет усилий ученых конечный продукт в виде конкурентоспособных кроссов птиц, востребованных в народном хозяйстве.

По словам Людмилы Карпенко, отечественным кроссом в первую очередь нужно восполнить дефицит гибридных инкубационных яиц, чтобы не завозить их из-за границы. Это примерно 15% потребности птицефабрик. Дальше нужно формировать родительское стадо бройлеров.

«В настоящее время доля рынка отечественной племенной птицы составляет один процент (до принятия указа № 350 на отечественном рынке были только кроссы иностранной селекции). Благодаря эффективному взаимодействию с индустриальными партнерами, проведению на их площадках производственных испытаний кросса, в 2022 году доля рынка составит не менее пяти процентов. Для этого требуется строительство новых ферм с целью размещения и выращивания большего поголовья селекционной птицы и, как результат, увеличение продаж племенной продукции. Работая в этом направлении, Минобрнауки России совместно с Минсельхозом России разработало и реализует план системных мер, который позволит произвести около 15 процентов, или около миллиона тонн, мяса птицы к 2025 году, выращенного при использовании отечественного кросса „Смена 9“», — сообщил Вугар Багиров.

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Куры на естественном выгуле. Источник изображения: Наталия Михальченко

КРОСС НА ЕСТЕСТВЕННОМ ВЫГУЛЕ

Директор института уточнил, что селекционной работой заняты «от трети до половины ученых ФНЦ ВНИТИП РАН. Селекция ведется в нескольких направлениях — по мясным курам, яичным курам и по индейкам. Но сегодняшний приоритет — мясные куры. У института словно появилось второе дыхание. Создание конкурентоспособного кросса «Смена 9» дает «не просто возможность, а необходимость создания новых рабочих мест» — увеличения штата ученых и работников производства. Институт параллельно ведет отбор лучших кадров еще на университетской скамье, сотрудничая с Тимирязевской академией (Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева), Скрябинской академией (Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина). В несколько раз ФНЦ «ВНИТИП» увеличил число аспирантов. «Мы стараемся помогать тем аспирантам, которые у нас учатся: привлекаем их к работе и платим зарплату уже как научным работникам», — отметил Дмитрий Ефимов.

В настоящее время ученые создают еще несколько новых линий кросса мясных кур, которым пока не присвоены названия. В том числе идут опыты по созданию кросса кур для выгульного содержания — не в клетках и помещениях, а на травке, под солнышком, как в стародавние времена. Параллельно идет глубокое изучение рынка. Чтобы вывести новый кросс на рынок, нужна слаженная работа разработчиков и репродукторов, птицефабрик, переработчиков. Нужно понимать, какие объемы производства удовлетворят рынок.

«Можно выделить несколько наиболее значимых направлений в селекции: это улучшение мясных характеристик бройлеров, увеличение скорости роста цыплят-бройлеров, эффективное потребление корма, выражающееся в низком уровне конверсии корма, отбор птицы с крепким здоровьем, резистентностью к ряду заболеваний, с высокой продуктивностью кур родительского стада и высокой активностью петушков с целью получения максимального количества оплодотворенных яиц и цыплят, — говорит Вугар Багиров. — Финальной частью селекции является показатель экономической эффективности кросса. Для улучшения продуктивных характеристик кросса требуется постоянное совершенствование селекционного процесса с поиском и внедрением более точных и современных методов отбора. Помимо классических методов отбора птицы по фенотипу селекционеры внедряют современные методы геномной селекции, которая позволяющие значительно ускорять селекционный процесс».

Для того чтобы активизировать работу по созданию кросса кур на выгульном содержании, ученые должны получить ясный сигнал о том, что рынок в этом заинтересован, продукция будет раскупаться. Просто так создавать новые кроссы — непозволительная роскошь. «Рынок пока к этому не готов. Как только востребованность такого кросса обществом вырастет, поверьте мне, селекционеры очень оперативно на это отреагируют», — говорит Жанна Емануйлова. По ее мнению, одна из причин — большая амплитуда расслоения общества на бедных и богатых. Кросс на естественном выгуле будет ориентирован на обеспеченную категорию покупателей.

Есть и специфические сложности: птица на естественном выгуле должна быть адаптирована к перепадам температур. На птицефабриках поддерживается определенная температура. А тут птица проснулась, пошла гулять, а на улице дождь. И птица, как и любой живой организм, может подхватить простуду. И если при выращивании на птицефабрике из-за поддержания комфортной температуры можно свести использование антибиотиков к минимуму, то на естественном выгуле есть риск, что их использование понадобится. Так что создание кросса на естественном выгуле — непростая научная задача.

ВНИТИП совершенствует кросс

Федеральный научный центр ВНИТИП РАН — это головное научное учреждение в России в области птицеводства. ФНЦ объединил в своем составе все профильные научно-исследовательские институты и селекционно-генетические центры.

Группа ведущих ученых-селекционеров ВНИТИП работает над постоянным совершенствованием кросса. Работа с птицей исходных линий продолжается более 50 лет, создана 85-я генерация.

Помимо ФНЦ ВНИТИП РАН научные исследования в области создания кросса кур ведут федеральные научные центры в области молекулярно-генетических исследований.

Наталия Михальченко