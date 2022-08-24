«Лазеры и аппаратура» запустили серийное производство новой модели для промышленной 3D-печати
Специалисты инженерного центра группы компаний «Лазеры и аппаратура» запустили серийное производство новой модификации аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения собственной разработки.
Лазерная установка МЛ7-С стала продолжением серии МЛ7, которая в 2021 году была отмечена Национальной премией в области передовых промышленных и цифровых технологий «Приоритет» в номинации «Аддитивные технологии». Установка используется на предприятиях двигателе- и машиностроения, а также в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях.
Установка может работать с металлическими порошками из хромоникелевых и кобальт-хромовых сплавов, нержавеющей стали, алюминия, титана, а также цветных металлов.
Производство компании находится в Зеленограде. Предприятие создает лазерное оборудование для металлообработки, макро- и микрообработки металлических и неметаллических материалов, 3D-печати изделий из металлопорошков, а также комплексы лазерной сварки, системы производительной высокоточной прецизионной резки и пятикоординатной обработки.
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