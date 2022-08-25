В Челябинске после реставрации полностью открылся Ленинградский мост

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Сегодня утром в Челябинске после реставрации открылся Ленинградский мост.

В 4:30 уже открылся мост. Движение работает в двух направлениях. С 53 года мост фактически не ремонтировался. Жители Челябинска сами это понимали, когда проезжали по нему. Поэтому это одно из самых важных сооружений.

Движение по участку проспекта Победы полностью закрыли в мае 2021 года. Ленинградский мост разобрали и пересобрали заново, уложили асфальт и трамвайные рельсы, перенесли трубы теплотрассы. В итоге количество полос для движения автомобилей увеличилось с 2 до 6, расширились и тротуары для пешеходов. Теперь, по предварительным расчетам, пропускная способность Ленинградского достигает до 8 тыс. машин в час.

Обновленного моста должно хватить минимум на 30 лет. А потом можно будет собрать экспертов и определить, нужен ли ремонт.

Практически все работы на мосту закончены раньше срока — изначально его должны были сдать в сентябре. Однако еще не готово озеленение. Работы по этому направлению продолжат и после запуска.

Новый ремонт также позволит решить проблему пробок, которые часто образовывались на Ленинградском мосту.

Ленинградский мост также поддерживает тренд Челябинска по обособлению трамвайных путей. Движение трамваев и машин полностью разделено.

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