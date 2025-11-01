Состоялось открытие двух ключевых дорожных объектов региона: участка автомобильной дороги «Красное Поле — Полетаево» в Челябинске и капитально отремонтированного Северного моста через реку Урал в Магнитогорске.

Среди наиболее значимых объектов текущего года: строительство новой автомобильной дороги Красное поле — Полетаево (5,6 км), соединяющей трассы Челябинск — Харлуши и Шершни — Северный с Обходом Челябинска; ремонт участков автодорог Обход Челябинска (11,3 км) и Обход Магнитогорска (7,5 км); капремонт моста Северного перехода через реку Урал в Магнитогорске; реконструкция моста через реку Уфа по ул. Ленина в Нязепетровске.

Автомобильная дорога Красное Поле — Полетаево является важной частью малого обхода Челябинска, обеспечивая транзит транспорта в обход центра города и соединяя автомобильные дороги М-5 «Урал» (юг) и М-5 «Урал» Подъезд к г. Екатеринбургу (север).

Новая четырехполосная дорога протяженностью 5,6 км, оснащена современным освещением и осевым разделительным тросовым ограждением. Она улучшает транспортную доступность активно развивающихся микрорайонов на западной окраине Челябинска, таких как Парковый 2, 3, поселки Западный (Челябинск), Малиновка и Северный Сосновского района.

Также был дан старт эксплуатации отремонтированного Северного моста через реку Урал. Капитальный ремонт обеспечил обновление мостового сооружения, сохранение четырех полос движения и безопасное передвижение пешеходов. Общая ширина проезжей части составляет 15 метров. На мосту установлены новые барьерные и пешеходные ограждения, а также современное освещение.

Ключевые объекты дорожного строительства и ремонта в Магнитогорске: капитальный ремонт моста Северного перехода через реку Урал; строительство улицы Радужной от Западного шоссе и проезда от Зеленого Лога до проспекта Карла Маркса; строительство улицы 50-летия Магнитки от Западного шоссе до улицы Татьяничева (Магнитогорск, Орджоникидзевский район); ремонт улицы 50-летия Магнитки от улицы Тевосяна до улицы Ворошилова (северная и южная сторона).

