В Калининском районе Санкт-Петербурга запустили цех по производству замороженного хлеба
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Компания «Каравай» запустила на Политехнической улице, 11Д в Калининском районе Санкт-Петербурга новый цех по производству хлеба, багетов и чиабатт.
В строительство было вложено более 400 млн рублей. Трудоустроено 120 человек.
Вся продукция нового цеха будет производиться из ингредиентов из России и дружественных стран.
Хлеб будут выпекать до готовности 90% и подвергать шоковой заморозке. Предполагается, что в месяц цех будет выпускать более 1,5 тыс. тонн продукции, которую будут поставлять в торговые сети, пекарни и заведения общепита.
© dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru
На новой производственной площадке исключили оборудование, которое в теории может попасть под санкции. При этом полностью импортозаместить производственную часть не получилось, часть деталей закуплена в «дружественных» странах. В компании продемонстрировали разнообразие отечественных машин. В частности, «Каравай» установил первый в России робот-манипулятор для автоматизации выпуска хлебных изделий круглой формы. Также холдинг «Русская Трапеза» (Санкт-Петербург) предоставил автоматизированную линию подачи и дозирования муки, оборудование для склада; машиностроительный завод «СЭМЗ» (Екатеринбург) — оборудование для приготовления заквасок, а петербургский производитель «Дайтон РУС» — низкотемпературные камеры.
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