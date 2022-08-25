Российский карьерный экскаватор начал работу в Индии

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В Индии состоялась торжественная церемония пуска первого из одиннадцати экскаваторов, которые ведущий производитель горной техники ИЗ-КАРТЭКС (входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) изготавливает для крупнейшего государственного концерна Индии Coal India Ltd (CIL). Закупка высокопроизводительной техники происходит в рамках программы по развитию угледобывающей отрасли страны.

Контракт, который УЗТМ-КАРТЭКС и CIL заключили год назад, кроме поставки одиннадцати экскаваторов ЭКГ-20КМ, предусматривает обеспечение ЗИП в течение восьми лет с момента ввода первого экскаватора в эксплуатацию и сервисное сопровождение машин. Кроме экскаваторов типа ЭКГ, Группа УЗТМ-КАРТЭКС поставит индийской CIL пять шагающих экскаваторов производства Уралмашзавода.

Сегодня в Индии состоялась торжественная церемония пуска первого экскаватора ЭКГ-20КМ, который в соответствии с традицией назван в честь героя национально-освободительного антиколониального движения Индии, основателя и руководителя Индийской социалистической республиканской ассоциации Бхагата Сингха.

Председатель и управляющий директор NCL Bhola Singh во время торжественного ритуала поблагодарил руководство УЗТМ-КАРТЭКС и предприятия-производителя за сотрудничество, подчеркнув, что экскаватор был смонтирован в кратчайшие сроки. «С помощью высокопроизводительного экскаваторного оборудования мы значительно нарастим объемы производства и выполним все поставленные перед компанией задачи», — сказал Bhola Singh.

ЭКГ-20 КМ будет эксплуатироваться на разрезе «Дхудичуа». После церемонии он сразу отправился в забой. Еще один экскаватор ЭКГ-20КМ, сборка которого завершается, планируется ввести в эксплуатацию в сентябре, одновременно к монтажу готовят третью машину. Поставку всей партии ЭКГ-20КМ ИЗ-КАРТЭКС завершит в 2023 году.