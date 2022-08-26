GS Group получил подтверждение российского происхождения ЭКБ для приборов учета электроэнергии

Холдинг GS Group получил заключение Минпромторга о производстве на территории РФ микроэлектронных компонентов для интеллектуальных приборов учета электроэнергии и уже заключил первые контракты на поставку продукции совокупным объемом в несколько миллионов единиц. Крупнейший из них — с АО «Электротехнические заводы «Энергомера» — предусматривает поставку более 1 млн изделий.

Контракт предполагает поставку микросхем, обеспечивающих энергонезависимую память, а также интерфейсные микросхемы протоколов связи. Эти компоненты имеют принципиальное значение для интеллектуального прибора учета электроэнергии, обеспечивая сбор, обработку, хранение и передачу данных о потреблении. Именно этими функциональными возможностями, согласно ФЗ-522 и политике цифровизации энергосетевого комплекса страны, должен обладать современный прибор учета, используемый в рамках интеллектуальных систем учета.

Применение отечественных электронных компонентов позволит российским производителям приборов учета, в частности, АО «Энергомера», оптимизировать логистические процессы и сократить сроки поставки комплектующих и производства оборудования.

«Мы с самого начала вели разработку и выводили на серийное производство ЭКБ в тесном взаимодействии с производителями российских интеллектуальных счетчиков, и прежде всего с компанией «Энергомера». Это позволило максимально учесть их потребности и особенности устройств учета электроэнергии. Сегодня, когда компетенции отечественных компаний стали остро востребованы, особенно важно развивать внутриотраслевое взаимодействие и формировать полноценные цепочки производства» — прокомментировал директор по развитию производства GS Group Федор Боярков.

«Первый серийный образец счетчика на основе отечественной электронной базы комплектующих производства GS Group наша компания представит уже в 3 квартале 2022 года. Совместно с коллегами проделана колоссальная работа, результатом которой станет выход на принципиально новый уровень развития отечественного рынка приборостроения. Локализация производства электронной базы для счетчиков — это в первую очередь скорость транспортировки и возможность доработки продукта в оперативном и прямом, а значит и более эффективном, диалоге с разработчиками из России» — отметил представитель компании «Энергомера» Михаил Лободин.

Производство локализованных комплексных решений в области ЭКБ для создания умных приборов учета электроэнергии развернуто GS Group на базе собственного центра разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech (предприятие в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградской области). Мощности GS Nanotech позволяют произвести более 10 млн таких микроэлектронных компонентов в год. Совокупный объем инвестиций в проект превышает 500 млн рублей.

Разработка и выпуск интеллектуальных приборов учета осуществляется на базе собственных производственных мощностей АО «Энергомера» — заводе измерительных приборов в г. Невинномысск. Завод реализует полный цикл изготовления счетчиков электрической энергии, от литья корпусов прибора и монтажа печатных плат, до сборки, поверки и упаковки. Мощности завода включают более 1000 единиц высокотехнологичного автоматизированного оборудования и позволяют выпускать свыше 3 млн приборов учета в год. На сегодняшний день с конвейера предприятия сошло свыше 50 млн счетчиков. Все выпускаемое оборудование, а также производственные процессы полностью соответствуют международным и российским стандартам.

По данным аналитического центра GS Group, в целом в России на разнообразных объектах подлежат замене или первичной установке до 80 млн интеллектуальных приборов учета электроэнергии. При этом потребность энергосбытовых компаний в таких устройствах оценивается в 5 млн шт. в год.