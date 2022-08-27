Донбасс: благоустройство мирной жизни
Новый микрорайон в Мариуполе, возведенный военными строителями Минобороны России
Специалисты «53 Центрального проектного института» Военно-строительного комплекса Минобороны России разработали проект, по которому сегодня в рекордные сроки военные строители возводят первый микрорайон.
Масштабное строительство специалисты ВСК начали 28 мая. Перед этим саперы целый месяц разминировали участок в 115 га. Затем рядом со стройплощадкой возвели три завода по производству бетона, без которых работы не могли стартовать.
Сегодня в пострадавшем от обстрелов ВСУ Мариуполе военстроевцы возводят 12 пятиэтажных домов для 2,5 тысяч горожан, лишившихся жилья в результате боевых действий.
Как сообщил архитектор 53 ЦПИ Алексей Нечаевский, квартиры люди получат с отделкой, полностью подключенными к водо- и электроснабжению, отоплению. Придомовые территории — с благоустройством: детскими и спортивными площадками, автопарковками и зонами отдыха.
Первые дома сдадут под заселение уже в ближайшие дни.
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27.08.2221:14:11