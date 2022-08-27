⛴️ На ХСЗ состоялся спуск на воду краболова «Кедон»

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27 августа на Хабаровском судостроительном заводе (ХСЗ, входит в ОСК) состоялся спуск на воду краболовного судна «Кедон» проекта 03141. Об этом говорится в сообщении ОСК.

Судно является вторым краболовом проекта 03141, строящимся на ХСЗ для магаданской компании «Маг-Си Интернешнл» в рамках программы инвестиционных квот.

Как отмечают в ОСК, в торжественной церемонии спуска приняли участие генеральный директор ХСЗ Андрей Бекасов, врио губернатора Хабаровского края Александр Никитин, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова, и.о. министра промышленности и торговли Хабаровского края Дмитрий Тенетко и первый заместитель генерального директора «Маг-Си Интернешнл» Николай Котов.

В ближайшее время на краболове «Кедон» начнутся швартовные испытания. Затем судно будет переведено на сдаточную базу в Приморье.

Краболов проекта 03141 предназначен для промысла краба и креветки ловушками, хранения улов в охлажденной морское воде, транспортировки свежего продукта в порт.

Судно для добычи краба проекта 03141 — справка

Разработчик проекта — СК «Викинг»

Длина наибольшая — 63,27 мШирина — 10,6 мВысота борта (до верхней палубы) — 4,6 мВаловая вместимость — 1048 тМощность ГД — 1618 кВтCкорость — 14 узЭкипаж — 21 чел.Автономность — 45 сут.