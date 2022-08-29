Сборная России завоевала 8 золотых медалей на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике
Соревнование проходило с 15 по 21 августа, его организатором в этом году выступила Грузия. На олимпиаде участники более чем из 40 стран мира отвечали на вопросы по анализу данных, решали теоретические задачи, выполняли задания, связанные с наблюдением за небесными объектами в дневное и ночное время суток.
Подведены итоги XV Международной олимпиады по астрономии и астрофизике. Российские участники выполнили задания в рамках сбора команды на базе центра «Сириус». Результаты на уровне золотых медалей показали:
- Максим Пермяков, Республика Мордовия;
- Елисей Жданов, Москва;
- Илья Беспятый, Республика Мордовия;
- Екатерина Бобкова, Москва;
- Кирилл Рощин, Москва;
- Святослав Суглобов, Москва;
- Дмитрий Санковский, Москва;
- Илья Просяной, Москва.
Результаты на уровне серебра показали ученики столичных школ Евгений Симонов и Константин Телелюхин. Также в качестве тренировки задания выполняли еще двое школьников из Москвы: Александр Кованкин и Егор Житко, их итоги соответствовали серебряной и бронзовой медалям.
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