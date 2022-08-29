В Иркутской области открыта первая роботизированная ферма

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Первую в Приангарье роботизированную молочно-товарную ферму открыли 26 августа на базе хозяйства «Молочная Река» в д. Позднякова Иркутского района.

Запланированный объем производства молока на построенной молочной ферме составляет свыше тысячи тонн в год.

Как рассказал директор ООО «Молочная река» Александр Копотилов, ферма укомплектована оборудованием для безпривязного содержания коров. На предприятии установлена автоматическая система управления стадом, а также полностью автоматическая система подачи концентрированного корма и дополнительных добавок, необходимых коровам. Система контролирует процесс доения, регистрирует данные по удою. Охлаждение молока производится в танке-охладителе объёмом 10 тонн. На ферме применятся система приточно-вытяжной вентиляции с климат-контролем.

— Государство поддерживает реализацию таких проектов. В прошлом году через министерство сельского хозяйства по нашей программе по строительству молочных ферм ООО «Молочная река» был выдан грант в размере 25 млн рублей, кроме того, часть оборудования была просубсидирована по программе возмещения затрат по договорам лизинга. Итого более 40% стоимости проекта реализовано за счет средств областного бюджета. Есть планы по дальнейшему развитию. Я уверен, что этот пилотный проект мы будем масштабировать в регионе. Уже подготовлен проект для создания еще на семи аналогичных ферм на базе ООО «Молочная река». Сегодня мы обсуждаем возможность изменения подхода поддержки по таким роботизированным фермам. Мы понимаем, что самое главное на сегодняшний день — повышение производства молока, в том числе за счет внедрения новых технологий содержания животных, — сообщили в Министерстве сельского хозяйства Иркутской области.

ООО «Молочная Река» осуществляет свою деятельность с октября 2018 года. В хозяйстве 1280 га сельхозугодий, из них 980 га пашни, 300 га сенокосов и пастбищ. Основное направление работы — разведение крупного рогатого скота молочного направления. Сейчас в хозяйстве насчитывается 520 коров. Из них более 140 с продуктивностью, превышающую 8 тыс. кг молока в год на корову. В 2021 году ООО «Молочная река» был присвоен статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы.