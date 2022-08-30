Первый в Восточной Сибири завод по производству силикатного кирпича открылся в Саянске
Первый в Восточной Сибири завод по производству силикатных изделий открылся 30 августа в Саянске Иркутской области.
С начала строительства до открытия прошло 1,5 года. Отмечается, что силикатный кирпич, который будут производить в Саянске, очень востребован в строительстве: его используют как при фасадных работах, так и при формировании стен. Раньше его завозили из других регионов страны.
— Мощность нового производства на первом этапе составит 35 миллионов условного кирпича в год, за сутки планируется производить до 210 тысяч единиц. В перспективе планируется расширение до 70 миллионов условных единиц в год. Помимо этого, завод выпускает перегородочные плиты с хорошей звукоизоляцией. 90% агрегатов и узлов сделаны в России, — говорится в сообщении.
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