Малые города Приангарья (часть 1)
В Приангарье насчитывается 22 больших и малых города и 32 района, на региональном уровне, с 1996 года, их объединяет Ассоциация муниципальных образований Иркутской области. На общих собраниях члены Ассоциации решают важнейшие вопросы и делятся лучшими практиками местного самоуправления. Сотрудничество приносит положительный результат, города и посёлки постоянно становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Большинство территорий, как и вся Иркутская область, сегодня активно развиваются. Экономические успехи региона, это тема будущей статьи, а сегодня я предлагаю познакомиться с жизнью небольших городов Приангарья.
О развитии Черемхово я рассказывал в 2013 году, с 2011 года город председательствует в Ассоциации.
Черемхово известен как один из крупных центров Сибири по добыче угля. Первое упоминание о нём датировано 1743 годом, статус города присвоен в 1917 году. Город входит в реестр территорий опережающего социально-экономического развития.
Основа городской экономики — уголь.
У города большие планы на 2022 год.В этом году здесь завершат капремонт стадиона «Шахтёр» и спортивно-оздоровительного комплекса «Мартенсит», отремонтируют школу № 8, по федеральной программе проведут капремонт школы № 3. В Черемхово работают над тем, чтобы войти в программу и начать строить новую школу. В городе есть проблемы с детскими садами, особенно с ясельными группами. В этом году сделают капремонт сада № 43 в микрорайоне Храмцовка и начнут готовить проектно-сметную документацию для строительства нового детского сада в микрорайоне Шадринка.В планах реконструкция стадиона «Строитель».
Реконструированный ДК «Горняк».
В городе продолжат ремонт дорог. В прошлом году дороги стали прорывом, сделали южный подъезд к городу и отремонтировали несколько улиц, есть хорошие перспективы на этот год.
За прошедшие годы в городе построен новый плавательный бассейн и детские сады «Умка» и «Навигатор».
По программе «Комфортная городская среда» отремонтируют три дворовых территории и завершат благоустройство «Пушкинского сквера». Черемхово в этом году исполняется 105 лет, есть идея к юбилею привести в порядок Театральную площадь.
Одна из важнейших проблем для города — переселение граждан из аварийного жилья. В прошлом году здесь начали строить два восьмиэтажных дома в центральной части города. Завершение строительства первого дома запланировано на 2022 год.
Для детей-сирот построили восемь двухэтажных домов в районе улицы 2-ая Стахановская.
Для пострадавших от паводков в Тулуне в городе построен новый посёлок. Первая и вторая очереди включают по 32 двухквартирных коттеджа. Рядом с домами построят школу и детский сад, физкультурный центр. Микрорайон строится на средства «Ростеха», это благотворительный проект компании.
Новостройки Черемхово.
Храм в честь Святителя Софрония Иркутского в микрорайоне Храмцовка открыл свои двери для прихожан совсем недавно. Строительство православного Храма в честь Святителя Софрония Иркутского началось осенью 2013 года.
В День физкультурника в 2021 году в Черемхово состоялось радостное событие — стадион имени Кирова открыли после реконструкции. На стадионе уложено искусственное покрытие футбольного поля и беговых дорожек, установлено ограждение, сделано освещение стадиона и подъездных путей, установлены трибуны с навесом, проведён ремонт в здании стадиона. Стоимость работ составила более 54 млн рублей.
Пару лет назад в Черемхово провели благоустройство городского озера. Сперва рабочие очистили дно озера от ила и донных отложений, укрепили пляж длиной 250 м и шириной около 30 м.
Затем на берегах благоустроили зону отдыха. Здесь появились деревянные настилы и лестницы для спуска к воде, новые дорожки для пешеходов. На территории установили фонари, скамейки и урны, вокруг озера высажен газон, цветы и кустарники.
Новая котельная мощностью 4 Гкал/ч построена взамен трех старых котельных, она снизит нагрузку на бюджет, сократит выбросы вредных веществ и позволит подключить ещё большее число абонентов.
С каждым годом в городе всё меньше заброшенных зданий.
Именно при личной поддержке руководства Ассоциации муниципальных образований Иркутской области в городе было сделано очень много. Вы и сами всё видите. Черемхово обязательно будет красивее, лучше и комфортнее, потому что жители этого заслуживают.
Саянск — самый молодой город Иркутской области. Его начали строить в 1970 году среди тайги, в 270 километрах от Иркутска на берегу реки Ока. Сегодня он имеет статус моногорода и включён в реестр территорий опережающего социально-экономического развития. Давайте узнаем о том, как живёт Саянск сейчас, о его задачах и мечтах.
Градообразующее предприятие химической промышленности ОАО «Саянскхимпласт» — одно из лидирующих в химическом комплексе России.
Другое градообразующее предприятие — птицефабрика"Саянский бройлер".
Предыдущие годы для Саянска были неплохими. Меняются региональные власти, а город продолжает развиваться. За семь последних лет в городе начали ремонтировать дороги, построили спортивный комплекс и новую детскую школу искусств на 650 мест. Шикарное здание, красавица, это украшение города.
В 2021 году в Саянске построили новую школу, первую за 30 лет. Теперь все 5400 учеников Саянска на пятидневке в одну смену.
Подходит к завершению строительства детского сада.
Пять садов из десяти уже отремонтировали. С детскими садами в городе проблем нет, все родители водят детей в садики по месту жительства, в шаговой доступности.
Ещё один детсад сейчас — в состоянии капремонта. И он уже практически завершён.
В марте начнётся строительство тепличного комбината, теперь городу будут нужны агрономы и тепличницы, а резидент ТОСЭР ТК «Саянский», готово решать жилищный вопрос. Фонд развития моногородов безвозмездно даёт 500 миллионов рублей на строительство инженерной инфраструктуры, предприятие строит, передаёт в муниципальную собственность и работает. На 27 гектарах закрытого грунта будут выращивать огурцы, помидоры, зелень — этого хватит накормить не только Иркутскую область, но и соседние регионы.
В ТОСЭР четыре резидента: ООО «Ирпласт» с проектом по производству крупногабаритных пластиковых емкостей, ООО «ПК МДФ» — комплекс производств глубокой переработки древесины, ООО «Линия окон» — расширение производства пластиковых окон, алюминиевых и металлических конструкций и вышеупомянутый тепличный комбинат.
В планах Саянска на ближайшие годы строительствополигона ТБО. Есть у города ещё одна мечта. Губернатор дал поручение по проектированию детской поликлиники для Саянска. Это будет шикарный подарок городу, в 2023 году должны начать строить. Готовят ещё один серьезный проект — новый современный досуговый центр. Саянск учреждениями культуры сейчас обделён, но Министерство культуры Иркутской области идею поддержало.
Недавно город выиграл на всероссийском конкурсе проектов среди малых городов по «Комфортной среде» и благоустроил парк «Таёжные бульвары». Сделали тропинки, поставили скамейки, оборудовали выставочную зону, детский городок, спортивные площадки. А вокруг — вековые сосны, и воздух чистейший. Надо отдать должно первостроителям, которые сохранили деревья в городе.
Компактные микрорайоны, «шаговая» доступность учреждений социальной сферы, торговли и услуг, широкие дороги и тротуары, обилие зелени — все это создает особенную уникальную атмосферу и комфортные условия для проживания в Саянске.
Жители видят, что в городе появляется что-то новое, строится, развивается, и отток населения здесь на нуле. Планку в 40-41 тысячу жителей город держит уверенно.
У саянцев, свой менталитет. Люди здесь гораздо добрее, приветливее, чем в больших городах. В городе чистый снег зимой, цветущий багульник весной. Саянск прекрасен в любое время года, это хороший, красивый, светлый город с прекрасным будущим.
P.S. Обязательно ознакомьтесь с развитием других городов Прибайкалья:
2. Цесовская набережная в Иркутске
4. Алюминиевое будущее Тайшета
5. Черемхово — возрождение города
6. Свирск — город привлекательный для жизни
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.