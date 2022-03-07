Малые города Приангарья (часть 1)

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В Приангарье насчитывается 22 больших и малых города и 32 района, на региональном уровне, с 1996 года, их объединяет Ассоциация муниципальных образований Иркутской области. На общих собраниях члены Ассоциации решают важнейшие вопросы и делятся лучшими практиками местного самоуправления. Сотрудничество приносит положительный результат, города и посёлки постоянно становятся победителями Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Большинство территорий, как и вся Иркутская область, сегодня активно развиваются. Экономические успехи региона, это тема будущей статьи, а сегодня я предлагаю познакомиться с жизнью небольших городов Приангарья.

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О развитии Черемхово я рассказывал в 2013 году, с 2011 года город председательствует в Ассоциации.

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Черемхово известен как один из крупных центров Сибири по добыче угля. Первое упоминание о нём датировано 1743 годом, статус города присвоен в 1917 году. Город входит в реестр территорий опережающего социально-экономического развития.

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Основа городской экономики — уголь.

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У города большие планы на 2022 год.В этом году здесь завершат капремонт стадиона «Шахтёр» и спортивно-оздоровительного комплекса «Мартенсит», отремонтируют школу № 8, по федеральной программе проведут капремонт школы № 3. В Черемхово работают над тем, чтобы войти в программу и начать строить новую школу. В городе есть проблемы с детскими садами, особенно с ясельными группами. В этом году сделают капремонт сада № 43 в микрорайоне Храмцовка и начнут готовить проектно-сметную документацию для строительства нового детского сада в микрорайоне Шадринка.В планах реконструкция стадиона «Строитель».

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Реконструированный ДК «Горняк».

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В городе продолжат ремонт дорог. В прошлом году дороги стали прорывом, сделали южный подъезд к городу и отремонтировали несколько улиц, есть хорошие перспективы на этот год.

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За прошедшие годы в городе построен новый плавательный бассейн и детские сады «Умка» и «Навигатор».

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По программе «Комфортная городская среда» отремонтируют три дворовых территории и завершат благоустройство «Пушкинского сквера». Черемхово в этом году исполняется 105 лет, есть идея к юбилею привести в порядок Театральную площадь.

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Одна из важнейших проблем для города — переселение граждан из аварийного жилья. В прошлом году здесь начали строить два восьмиэтажных дома в центральной части города. Завершение строительства первого дома запланировано на 2022 год.

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Для детей-сирот построили восемь двухэтажных домов в районе улицы 2-ая Стахановская.

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Для пострадавших от паводков в Тулуне в городе построен новый посёлок. Первая и вторая очереди включают по 32 двухквартирных коттеджа. Рядом с домами построят школу и детский сад, физкультурный центр. Микрорайон строится на средства «Ростеха», это благотворительный проект компании.

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Новостройки Черемхово.

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Храм в честь Святителя Софрония Иркутского в микрорайоне Храмцовка открыл свои двери для прихожан совсем недавно. Строительство православного Храма в честь Святителя Софрония Иркутского началось осенью 2013 года.

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В День физкультурника в 2021 году в Черемхово состоялось радостное событие — стадион имени Кирова открыли после реконструкции. На стадионе уложено искусственное покрытие футбольного поля и беговых дорожек, установлено ограждение, сделано освещение стадиона и подъездных путей, установлены трибуны с навесом, проведён ремонт в здании стадиона. Стоимость работ составила более 54 млн рублей.

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Пару лет назад в Черемхово провели благоустройство городского озера. Сперва рабочие очистили дно озера от ила и донных отложений, укрепили пляж длиной 250 м и шириной около 30 м.

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Затем на берегах благоустроили зону отдыха. Здесь появились деревянные настилы и лестницы для спуска к воде, новые дорожки для пешеходов. На территории установили фонари, скамейки и урны, вокруг озера высажен газон, цветы и кустарники.

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Новая котельная мощностью 4 Гкал/ч построена взамен трех старых котельных, она снизит нагрузку на бюджет, сократит выбросы вредных веществ и позволит подключить ещё большее число абонентов.

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С каждым годом в городе всё меньше заброшенных зданий.

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Именно при личной поддержке руководства Ассоциации муниципальных образований Иркутской области в городе было сделано очень много. Вы и сами всё видите. Черемхово обязательно будет красивее, лучше и комфортнее, потому что жители этого заслуживают.

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Саянск — самый молодой город Иркутской области. Его начали строить в 1970 году среди тайги, в 270 километрах от Иркутска на берегу реки Ока. Сегодня он имеет статус моногорода и включён в реестр территорий опережающего социально-экономического развития. Давайте узнаем о том, как живёт Саянск сейчас, о его задачах и мечтах.

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Градообразующее предприятие химической промышленности ОАО «Саянскхимпласт» — одно из лидирующих в химическом комплексе России.

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Другое градообразующее предприятие — птицефабрика"Саянский бройлер".

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Предыдущие годы для Саянска были неплохими. Меняются региональные власти, а город продолжает развиваться. За семь последних лет в городе начали ремонтировать дороги, построили спортивный комплекс и новую детскую школу искусств на 650 мест. Шикарное здание, красавица, это украшение города.

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В 2021 году в Саянске построили новую школу, первую за 30 лет. Теперь все 5400 учеников Саянска на пятидневке в одну смену.

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Подходит к завершению строительства детского сада.

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Пять садов из десяти уже отремонтировали. С детскими садами в городе проблем нет, все родители водят детей в садики по месту жительства, в шаговой доступности.

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Ещё один детсад сейчас — в состоянии капремонта. И он уже практически завершён.

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В марте начнётся строительство тепличного комбината, теперь городу будут нужны агрономы и тепличницы, а резидент ТОСЭР ТК «Саянский», готово решать жилищный вопрос. Фонд развития моногородов безвозмездно даёт 500 миллионов рублей на строительство инженерной инфраструктуры, предприятие строит, передаёт в муниципальную собственность и работает. На 27 гектарах закрытого грунта будут выращивать огурцы, помидоры, зелень — этого хватит накормить не только Иркутскую область, но и соседние регионы.

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В ТОСЭР четыре резидента: ООО «Ирпласт» с проектом по производству крупногабаритных пластиковых емкостей, ООО «ПК МДФ» — комплекс производств глубокой переработки древесины, ООО «Линия окон» — расширение производства пластиковых окон, алюминиевых и металлических конструкций и вышеупомянутый тепличный комбинат.

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В планах Саянска на ближайшие годы строительствополигона ТБО. Есть у города ещё одна мечта. Губернатор дал поручение по проектированию детской поликлиники для Саянска. Это будет шикарный подарок городу, в 2023 году должны начать строить. Готовят ещё один серьезный проект — новый современный досуговый центр. Саянск учреждениями культуры сейчас обделён, но Министерство культуры Иркутской области идею поддержало.

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Недавно город выиграл на всероссийском конкурсе проектов среди малых городов по «Комфортной среде» и благоустроил парк «Таёжные бульвары». Сделали тропинки, поставили скамейки, оборудовали выставочную зону, детский городок, спортивные площадки. А вокруг — вековые сосны, и воздух чистейший. Надо отдать должно первостроителям, которые сохранили деревья в городе.

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© www.irk.ru

Компактные микрорайоны, «шаговая» доступность учреждений социальной сферы, торговли и услуг, широкие дороги и тротуары, обилие зелени — все это создает особенную уникальную атмосферу и комфортные условия для проживания в Саянске.

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Жители видят, что в городе появляется что-то новое, строится, развивается, и отток населения здесь на нуле. Планку в 40-41 тысячу жителей город держит уверенно.

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У саянцев, свой менталитет. Люди здесь гораздо добрее, приветливее, чем в больших городах. В городе чистый снег зимой, цветущий багульник весной. Саянск прекрасен в любое время года, это хороший, красивый, светлый город с прекрасным будущим.

P.S. Обязательно ознакомьтесь с развитием других городов Прибайкалья:

1. Место действия -Усть-Кут

2. Цесовская набережная в Иркутске

3. Тулун — новая эра

4. Алюминиевое будущее Тайшета

5. Черемхово — возрождение города

6. Свирск — город привлекательный для жизни