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Авиация

В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А

 © www.flightradar24.com

В Ульяновске совершил первый полёт Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78665 (0210).Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Это пятый тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП».

 © www.flightradar24.com

Фото:https://aviaforum.ru/threads/il-76-i-il-476.27560/page-120
Источник: https://www.flightradar24.com

Ил-76МД-90А, «Авиастар-СП", ОАК
  • Нет аватара vlTepes
    31.08.2207:28:57

    5тый на новой линии. А сколько всего на Авиастаре сделали Ил-76 уже?

    #1253252
  • Нет аватара my.sdelanounas
    31.08.2209:42:21

    Интереснее это 5й за какой период, за этот год?

    На сколько самолетов в год линия рассчитана?

    #1253253
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