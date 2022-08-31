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Транспорт и логистика

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начали ходить трамваи

 © s.ura.news

В Екатеринбурге наконец-то запустили регулярное трамвайное сообщение с Верхней Пышмой. Первый вагон отправился сегодня от кольца на Фрезеровщиков. Это первый междугородний трамвай в стране.

Напомним, что по линии будут курсировать 11 суперсовременных трамваев «Львенок».

Протяженность новой транспортной ветки составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении. Время в пути займет не более 30 минут.

Межмуниципальную ветку Екатеринбург — Верхняя Пышма начали строить в 2018 году. Конкурс на проведение работ выиграл Инженерно-строительный центр УГМК. Для прокладки ветки пришлось выкупать землю и сносить дома. Этот процесс шел не без трудностей, через многочисленные суды.
Источник: https://www.e1.ru/text/transport/2022/08/31/71615117/

Свердловская область, трамвай
  • Нет аватара termometrix
    31.08.2214:35:10

       

    #1253266
  • Нет аватара termometrix
    31.08.2215:59:49

    Строительство метро в Красноярске всё-таки начинается

    До конца года должно начаться строительство красноярского метрополитена, конец работ намечен на 2026 год, — сообщает красноярский телеканал «Прима».

    По проекту только часть станций будут подземными. Расположены они будут на глубине не больше 13 метров. В финальном плане трассы шесть станций — от Высотной до Шахтёров.

    Также журналистам стало известно о масштабных изменениях автомобильного движения в городе в связи со строительством красноярского метрополитена. Планируется, что через год перекроют улицу Карла Маркса, а Ленина может стать двусторонней.

    https://tvrts.r...et-metropoliten

    #1253271
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      31.08.2216:15:51

      И в Самаре тоже.

      #1253272
      • artal artal
        31.08.2217:27:20

        И в Челябинске тоже.)

        #1253275
        • Нет аватара termometrix
          31.08.2217:45:24

          И в Самаре тоже.

          И в Челябинске тоже.)

          Пожелаем удачного завершения начатых планов!        

          Отредактировано: termometrix~18:22 31.08.22
          #1253276
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