Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начали ходить трамваи
В Екатеринбурге наконец-то запустили регулярное трамвайное сообщение с Верхней Пышмой. Первый вагон отправился сегодня от кольца на Фрезеровщиков. Это первый междугородний трамвай в стране.
Напомним, что по линии будут курсировать 11 суперсовременных трамваев «Львенок».
Протяженность новой транспортной ветки составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении. Время в пути займет не более 30 минут.
Межмуниципальную ветку Екатеринбург — Верхняя Пышма начали строить в 2018 году. Конкурс на проведение работ выиграл Инженерно-строительный центр УГМК. Для прокладки ветки пришлось выкупать землю и сносить дома. Этот процесс шел не без трудностей, через многочисленные суды.
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