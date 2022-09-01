«СиСорт» создал сервис для быстрого анализа качества зерна

Алтайская компания «СиСорт» — российской лидер по продаже фотосепараторов — продолжает развитие собственной экосистемы. Предприятие разработало и выводит на рынок бесплатный сервис для быстрой оценки качества зерна и других сыпучих продуктов. Это поможет аграриям, например, получить представление о качестве партии урожая перед покупкой или определять степень очистки сыпучего сельхозпродукта от ненужных примесей в процессе обработки.

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Полезный для аграриев сервис презентовали в Барнауле на семинаре о нововведениях в области оценки качества зерна и пищевых продуктов, организованном Центром оценки качества зерна.

«Для использования сервиса необходимы две составляющие. Во-первых, фотобокс — короб со специальным освещением, в который загружается небольшая порция сыпучего продукта. Во-вторых, обычный смартфон, на который делается снимок зерна в нужном освещении. Фото загружается на сайт, который и выдаёт результат о качестве и уровне засорённости анализируемой культуры», — рассказывает руководитель проектов «Хлеборобот» и «Серп&Робот» компании «СиСорт» Константин Климчук.

На семинаре аграриям презентовали новый сервис, аналогов которому, по данным «СиСорт», в России нет. Действие программы продемонстрировали на анализе качества амаранта — мелкосемянной культуры.

«Есть предприятия, на которых промежуточное качество сыпучей продукции измеряется каждый час. Это делает лаборант фактически вручную, на это уходит много времени. Особенно непросто и долго анализировать мелкосемянные культуры. На семинаре мы показали, как можно сделать анализ быстро и точно, аграрии были впечатлены результатом», — отметил Климчук.

В ближайшее время первые фотобоксы отправляются к сельхозпроизводителям — клиентам «СиСорт», покупателям фотосепараторов.

«Предлагаем всем желающим протестировать наш сервис и дать обратную связь. Мы доработаем программу. В перспективе надеемся на массовое использование технологии», — подчеркнул Климчук.

На семинаре также презентовали запущенные ранее бесплатные сервисы «Хлеборобот» и «Серп&Робот». «Хлеборобот» — Telegram-канал с актуальными для сельхозпроизводителей новостями и регулярным анализом цен и спроса на различные сельхозкультуры в регионах России. Данные «СиСорт» собирает с помощью технологии Big Data. «Серп&Робот» — сервис, помогающий быстро и максимально выгодно приобрести или продать сельхозсырье.

Компания представила аграриям экосистему «СиСорт» в этом году на

Зимней зерновой конференции в Белокурихе. Инновационные разработки предприятия основаны на искусственном интеллекте и технологии Big Data, они помогут предприятия АПК работать более стабильно, а их руководителям — гораздо быстрее принимать важные решения. В компании уверены, что сервисы позволят предприятиям эффективнее работать в условиях введенных санкций. В экосистему входят 7 сервисов, фотобокс — один из них.

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, также работают подразделения в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске.