В Тюменской области открылась новая школа
525 учеников, из них 64 первоклассника, празднуют новоселье в новом корпусе школы N 2 в пос. Богандинский 1 сентября. В новом здании на площади 8 тыс. кв. м разместились медицинский блок, мастерские, библиотека и спортзал, столовая и актовый зал. На территории обустроена физкультурно-спортивная зона с полем для мини-футбола и универсальной площадкой и комплексом ГТО.
Источник: https://t-l.ru/328973.html
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