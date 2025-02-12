В Уватском районе Тюменской области построена новая школа

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Современную школу постпроили в п. Першино Уватского района. Учреждение рассчитано на 60 учащихся, здесь же располагается дошкольное отделение на 20 мест. Новое здание возвели в рамках программы по замене ветхих школ. Также в этом этом году уже открылось сельское учебное заведение в с.Казанском Вагайского района.

© t-l.ru

© t-l.ru

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