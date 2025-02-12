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lapshin-89 12 февраля 2025, 11:35 20 Детские сады и школы

В Уватском районе Тюменской области построена новая школа

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 © t-l.ru

Современную школу постпроили в п. Першино Уватского района. Учреждение рассчитано на 60 учащихся, здесь же располагается дошкольное отделение на 20 мест. Новое здание возвели в рамках программы по замене ветхих школ. Также в этом этом году уже открылось сельское учебное заведение в с.Казанском Вагайского района.

 © t-l.ru

 © t-l.ru

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Источник: https://t-l.ru/375884.html

Тюменская область, новая школа
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