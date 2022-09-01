на НПО автоматики стартовало серийное производство автопилотов для сельхозтехники

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НПО автоматики (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») одним из первых в стране разработало и начало серийный выпуск автопилота для сельскохозяйственной и специализированной техники. Такие системы позволяют повысить собираемость урожая на 20-30%.

Уникальность разработки инженеров НПО автоматики состоит в том, что помимо непосредственного управления всеми параметрами машины, система позволяет выполнять функцию автопилота с минимальными конструктивными доработками. По словам заместителя директора по развитию гражданской продукции НПО автоматики Антона Капустина, этим летом 30 систем точного земледелия были серийно установлены на самоходные опрыскиватели отечественного производителя и успешно прошли испытания в полях нашей страны.

«В последние годы сельское хозяйство получило активное развитие, аграрии покупают большое количество техники и проявляют интерес к системе точного земледелия, потому что видят пользу от ее внедрения. Такие системы позволяют экономить на топливе и химических реагентах, снижают время ремонта и увеличивают цикл обслуживания, что, как следствие, повышает собираемость урожая на 20-30%", — добавил Антон Капустин.

Комплект автопилота, который НПО автоматики поставляет производителям сельхозтехники, состоит из терминального устройства, контроллера, подруливающего устройства, комплекта кабелей. Система позволяет технике точно двигаться по заданной траектории. Искусственный интеллект обеспечивает безопасное движение транспорта с оптимальными скоростями и минимизирует, либо полностью исключает, человеческий фактор в части удержания курса. Предприятие готово изготавливать до 3 тысяч таких комплектов в год.

Кроме того, в линейке продукции НПОА есть радары ближнего и дальнего действия, которые позволят сельскохозяйственной технике строить полноценную пространственную картинку.

Мы разработали отечественный радар с высокой чувствительностью. Он способен своевременно предупреждать о возможном столкновении с каким-либо объектом. При этом он распознает как неодушевленные предметы, так и движущегося человека или животное, случайно оказавшегося на пути транспортного средства. Радар измеряет скорость сближения и удаления объектов, обеспечивает работу автоматического экстренного торможения. Сейчас несколько образцов тестируются на одном из видов крупной специализированной техники российского производителя», — добавляет Антон Капустин.

Установить такой прибор можно на грузовики, автобусы, строительную технику, комбайны, трактора.