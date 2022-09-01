«Эко-Нива» запустила творожный цех на Аннинском молочном заводе в Воронежской области
Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» объявила о запуске нового творожного цеха на Аннинском молочном заводе в Воронежской области. Проект реализован в рамках комплексной реконструкции и модернизации предприятия на период 2019-2024 гг.
В настоящее время на площади в 300 кв. м запущено производство творога мощностью до 10 т готовой продукции в сутки. Участок оснащён высокоавтоматизированным комплексом технологического оборудования отечественных и иностранных производителей. Здесь выпускается творог под брендом «ЭкоНива» жирностью 5% и 9%. Готовый продукт фасуется в брикеты по 180 граммов и трёхшовные пакеты весом 300 и 750 граммов. До конца года ассортимент планируется расширить творогом жирностью 0,5%.
Инвестиции в первую очередь реконструкции и модернизации предприятия составляют 841 млн руб. Создано 29 новых рабочих мест.
На втором этапе предстоит вдвое увеличить мощности творожной линии до 20 т в сутки и оборудовать участок сушки молока и сыворотки. Также предусматривается строительство нового склада готовой продукции, котельной и высоковольтной трансформаторной подстанции. Инвестиции во вторую очередь модернизации предприятия составят 1,1 млрд рублей.
В результате число сотрудников завод увеличится с 209 как минимум до 263 человек.
Комплексная реконструкция и модернизация предприятия, а также запуск двух дополнительных линий по выпуску ультрапастеризованного молока позволят нарастить перерабатывающие мощности Аннинского молочного завода к 2025 г. до 750 т сырого молока в сутки. На начало реконструкции здесь перерабатывалось 200 т сырого молока в сутки.
Молочный завод в п.г.т. Анна вошел в состав ГК «ЭкоНива» в 2017 г. Предприятие оснащено современным оборудованием ведущих мировых и отечественных производителей. Сегодня, помимо молока и творога, под брендом «ЭкоНива» здесь выпускаются сливки, сливочное масло, мороженое. Для их изготовления используется сырое молоко высшего сорта с собственных ферм группы, расположенных неподалеку — в Аннинском и Бобровском районах.
Продукция Аннинского молочного завода поставляется в крупнейшие федеральные торговые сети, фирменные магазины «ЭкоНива» и представлена более чем в 60 регионах России. Предприятие аккредитовано для экспортных поставок ультрапастеризованного молока в Китай и Казахстан и регулярно отгружает иностранным партнерам натуральную высококачественную продукцию.
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