Цифровая подстанция «Развитие» укомплектована современным российским оборудованием
Цифровая подстанция «Развитие» для индустриального парка «Рязанский» укомплектована современным российским электротехническим оборудованием производства ЗАО «ЗЭТО».
Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» (Великие Луки), входящий в «Промышленный электротехнический кластер Псковской области», обеспечил оборудованием ПС 110/10/10 кВ «Развитие», возводимую специалистами компании «Россети» на территории индустриального парка «Рязанский». Объект реализован с применением КРУЭ-110 кВ* и КРУ ZETO 10 кВ.
Проектирование цифровой подстанции проведено силами инжинирингового центра ЗАО «ЗЭТО», компанией «СМП Центр».
КРУЭ-110 кВ разработано в рамках Соглашения о сотрудничестве стратегического партнёрства ПАО «Россети» и в 2016 году включено в Реестр инновационных решений ПАО «Россети». Имеет заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, которое выдается Минпромторгом России в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719.
Подстанция «Развитие» является самой высокотехнологичной в Рязанской области. Она оснащена системой автоматизации, которая работает на принципах передачи сигнала в цифровом виде, и обеспечивает максимальную автоматизацию процессов измерения, управления и защиты без присутствия оперативного персонала.
При строительстве подстанции применён полный комплекс отечественных передовых технологий, что стало успешным примером импортозамещения. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнены в 1,5 раза быстрее срока и завершены в первом квартале текущего года. Наличие такого объекта повышает инвестиционную привлекательность индустриального парка «Рязанский» и региона в целом, даёт дополнительные возможности для развития.
*КРУЭ — это высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией, предназначенное для приема, распределения и передачи электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинального напряжения 110 кВ, представляющее собой совокупность коммутационных измерительных и других аппаратов и устройств, все токовые части которых расположены в среде элегаза под давлением, внутри немагнитного заземленного и герметичного корпуса.
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