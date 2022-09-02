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Энергетика и ТЭК

Цифровая подстанция «Развитие» укомплектована современным российским оборудованием

Цифровая подстанция «Развитие» для индустриального парка «Рязанский» укомплектована современным российским электротехническим оборудованием производства ЗАО «ЗЭТО».

Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» (Великие Луки), входящий в «Промышленный электротехнический кластер Псковской области», обеспечил оборудованием ПС 110/10/10 кВ «Развитие», возводимую специалистами компании «Россети» на территории индустриального парка «Рязанский». Объект реализован с применением КРУЭ-110 кВ* и КРУ ZETO 10 кВ.

 © zeto.ru

Проектирование цифровой подстанции проведено силами инжинирингового центра ЗАО «ЗЭТО», компанией «СМП Центр».

КРУЭ-110 кВ разработано в рамках Соглашения о сотрудничестве стратегического партнёрства ПАО «Россети» и в 2016 году включено в Реестр инновационных решений ПАО «Россети». Имеет заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, которое выдается Минпромторгом России в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719.

 © zeto.ru

Подстанция «Развитие» является самой высокотехнологичной в Рязанской области. Она оснащена системой автоматизации, которая работает на принципах передачи сигнала в цифровом виде, и обеспечивает максимальную автоматизацию процессов измерения, управления и защиты без присутствия оперативного персонала.

При строительстве подстанции применён полный комплекс отечественных передовых технологий, что стало успешным примером импортозамещения. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнены в 1,5 раза быстрее срока и завершены в первом квартале текущего года. Наличие такого объекта повышает инвестиционную привлекательность индустриального парка «Рязанский» и региона в целом, даёт дополнительные возможности для развития.

*КРУЭ — это высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией, предназначенное для приема, распределения и передачи электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинального напряжения 110 кВ, представляющее собой совокупность коммутационных измерительных и других аппаратов и устройств, все токовые части которых расположены в среде элегаза под давлением, внутри немагнитного заземленного и герметичного корпуса.
Источник: https://zeto.ru/news/ps-110-kv-razvitie-oborudovanie-i-proe/

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ЗЭТО, КРУЭ, Россети, Импортозамещение
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