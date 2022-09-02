В Томске открыли новый завод по выпуску ориентированно-стружечных плит
2 сентября в Томске компания «Монолит-строй» открыла завод по производству ориентированно-стружечных плит.
Компания инвестировала в новую технологическую линию 6,8 миллиарда рублей, что позволило дополнительно создать 500 новых рабочих мест и увеличить объёём глубокой переработки низкосортной древесины на 500 тысяч кубических метров в год.
Годовой объём готовой продукции составит 250 тысяч кубометров плиты.
OSB-плита — это многослойный лист, состоящий из древесной стружки, склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. За счет своей лёгкости и низкой стоимости используется в строительстве малоэтажных домов. Появление производства данных материалов в Томской области может подстегнуть строительство малого жилья в регионе.
Запуск нового завода — это первый этап соглашения, которое было подписано 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает строительство трех заводов. Компания также построит производство карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и завод по производству берёзовой фанеры. Строительство очередного предприятия планируют начать в следующем году.
ООО «Монолит-Строй» — одна из ведущих в Томской области компаний в сфере глубокой переработки древесины. Ежегодный выпуск продукции — 330 тысяч метров кубических плит МДФ, 6 миллионов квадратных метров ламинированных напольных покрытий, 3 миллиона квадратных метров стеновых декоративных панелей.
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