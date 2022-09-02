Новые школы открыты в регионах часть 10 (2022г.)

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Краснодарский край

В новом учебном году первый звонок прозвенел сразу в четырех новых образовательных учреждениях — современных и оснащенных всем необходимым для комфортного обучения. Их построили в Прикубанском и Карасунском округах.

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Школа на 1875 мест по ул. Конгрессной

Самая большая в Южном федеральном округе. Построена по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего 1 сентября в школу пошли 920 учеников. Сформированы 10 первых классов, в каждом — по 25 человек. Учеников ждут кабинеты робототехники, эстетического развития, моделирования и творчества, изостудия, издательский центр, кабинет детских общественных организаций, школьный театр.

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Школа на 1550 мест по ул. им. Адмирала Крузенштерна

Построена по нацпроекту «Образование». Первый звонок в ней прозвенел для 3 тысяч юных краснодарцев.

В технологическом блоке — кабинеты для обучения девочек кулинарии и швейном делу. Мальчиков ждут кабинеты дерево- и металлообработки.В школе — четыре спортзала, в которых можно заниматься самбо и игровыми видами спорта — волейболом, баскетболом, гандболом, большим теннисом и бадминтоном.

Школа вошла во Всероссийский проект «Самбо в школу».

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Школа на 1550 мест по ул. Автолюбителей

Построена по нацпроекту «Образование». Всего в новом учебном заведении сформированы 87 классов, в которых будут учиться 2850 мальчишек и девчонок.

Получать знания в одной из лучших школ города будут 555 первоклассников, разделенных на 17 классов.

В школе — четыре спортзала, где можно заниматься самбо, игровыми видами спорта — волейболом, баскетболом, гандболом, теннисом, бадминтоном. Для ребят сделан скалодром, установлены манекены для занятий единоборствами.

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Корпус на 250 мест школы № 86 ст. Старокорсунской

Построен по нацпроекту «Образование». Получать знания в нем будут 103 первоклассника, а также ученики других начальных классов — со второго по четвертый.

В каждом кабинете — интерактивная доска или панель. Ребят ждут обеденный зал и пищеблок, спортивный и актовый залы, кабинеты иностранного языка, музыки и информатики, изобразительного искусства.

Все желающие смогут проявить себя в рамках проекта «Театр в школе».

https://krd.ru/...e-v-den-znaniy/

Школа удачно вписалась в горный пейзаж © static.ngs.ru

Краснодарский край

г.Сочи

Новый корпус школы № 65 построили за счет средств федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В школе, которая находится на высоте 670 метров над уровнем моря на улице Ачишховской, будут учиться 400 школьников, при ней открыт детский сад на 80 мест.

Первоклашки пошли на свой первый в жизни урок © static.ngs.ru

Новая школа позволит детям Красной Поляны, Эсто-Садка и прилегающих населенных пунктов обучаться в одну смену, что немаловажно с учетом особенностей горной местности и климата с низкими температурами и снежными зимами.

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Рабочие места учителей — автоматизированы, каждый кабинет оснащен наглядными пособиями, цифровыми лабораториями и компьютерами. За внебюджетные средства закуплено оборудование для профильных инженерных и медико-биологических классов, физико-математического класса с планетарием, современное технологическое оборудования для предмета технологии.

Классы оборудованы по последнему слову техники © static.ngs.ru

https://sochi1....09/01/71619407/

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Краснодарский край

г.Анапа

Школа на 1100 мест в микрорайоне Алексеевском построена по нацпроекту «Образование». В здании — три спортзала, актовый зал на 600 мест, медпункт, библиотека, столовая. Классы оснащены современным оборудованием.

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https://anapa-c...e-novye-shkoly/

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г.Анапа

В День знаний в анапском микрорайоне «Горгиппия» открыли школу на 1550 мест. В новом здании создано все, чтобы детям было комфортно. Здесь есть три спортзала, игровые и спортплощадки, баскетбольное и футбольное поля, большой актовый зал, медицинский блок, укомплектованные самым современным учебным оборудованием классы.

https://kubnews...-na-1550-mest-/

https://vk.com/...192173260_90060

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Карачаево-Черкесская республика

аул Гюрюльдеук

В рамках празднования 100-летия со дня образования региона, распахнул свои двери новый образовательный центр в формате «школа +детский сад» в ауле Гюрюльдеук Усть-Джегутинского муниципального района.

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Новый образовательный центр аула Гюрюльдеук представляет собой просторное двухэтажное здание, состоящее из трех блоков общей площадью свыше четырех тысяч квадратных метров. В одном здании расположилась средняя общеобразовательная школа на 165 ученических мест и детский сад на 40 мест. Для детей и учителей здесь созданы прекрасные условия для качественного образовательного процесса: просторные классы, оснащенные новейшим инновационным оборудованием, вместительные актовый зал, столовая и пищеблок, спортзал, библиотека.

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На территории образовательного центра построена современная уличная спортплощадка с футбольным полем, беговыми дорожками, уличными тренажерами и полем для волейбола и баскетбола, а также детские игровые площадки для воспитанников детсада.

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https://www.kch...detailed/79631/