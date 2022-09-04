«Доброфлот» запустил завод по изготовлению картонной гофротары в Приморье

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Компания «Доброфлот» запустила завод по изготовлению картонной гофротары на территории опережающего развития «Большой Камень», сообщает РИА VladNews.

В год здесь будет производиться более 6 млн кв. м. гофротары, что позволит обеспечить не только группы компаний, но и другие предприятия страны.

Объем инвестиций в создание предприятия составил около 500 млн рублей. Для изготовления используется только российское сырье, которое поставляется из Иркутской области целлюлозно-бумажными комбинатами.

Гофрированные коробы обеспечат сохранность рыбы и позволят отказаться от трехслойных мешков, которые производят в Китае. Также будет выпускаться тара для рыбных консервов и полуфабрикатов того формата и качества, который на сегодняшний момент наиболее востребован розничной сетью.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов отметил, что в последние годы потребность в гофротаре резко возросла.

Одна из причин постройки собственного производства — это высокая стоимость гофротары из-за большого объема и маленького веса. До конца сентября завод планирует выпускать до 24 тысяч кв. м. в сутки. Новая фабрика дает 100 новых рабочих мест в Большом Камне.