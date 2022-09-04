Александр Дерюгин — механизатор из Ленинградской области — стал лучшим пахарем России. Он победил в IX Открытом чемпионате страны по пахоте и получил в награду внедорожник.

Александру 39 лет, и это у него уже не первая победа на чемпионате России.

За звание лучшего механизатора боролись 60 специалистов из 40-ка регионов России, а также из Белоруссии и Киргизии. Второе и третье места заняли трактористы из Башкирии и Пензенской области. По условиям конкурса, каждый из механизаторов должен был вспахать 15 соток земли.

© podporojye.bezformata.com

Оценивали не только скорость, но и качество борозды. По правилам конкурса, участники должны были успеть за три часа вспахать участок 100×24×16 метров, причём сделать это максимально качественно. Cудьи оценивали глубину и прямолинейность борозды, чистоту входа и выхода плуга из земли, навык «запашки» клина — всего 14 критериев качества.

Чемпионат принимало хозяйство «Приневское» в посёлке им. Свердлова Всеволожского района Ленинградской области.

Организаторы решили не ограничиваться проведением соревнований и превратили Всеволожский район в место встречи аграриев со всей страны. Так в Ленобласти началась «Аграрная неделя» — беспрецедентный по своим масштабам проект.

Для специалистов был разработан широкий круг деловых мероприятий, тематических конференций, выставка сельскохозяйственной техники. Пожалуй, именно выставка привлекла основное внимание практикующих аграриев. Они смогли оценить более 200 единиц техники на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Причём можно было не только смотреть и спрашивать, но и устроить тест-драйв той или иной машины, а затем приобрести с использованием государственных субсидий.

Здесь также приготовили самый большой бутерброд в России — 47 метров и 95 сантиметров. Значения неслучайны. 47 — символично для нашего региона, а 95 — это возраст Ленинградской области.

Ингредиенты для бутерброда — томаты, зелень, бараний и говяжий фарш, рыба — тоже из нашей области. А хлеб был выпечен местными производителями.

© podporojye.bezformata.com

За неделю соревнование посетили почти 60 тысяч человек.