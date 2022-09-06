СТМ поставил в Казахстан путеукладочный комплекс
У российского холдинга «Синара-Транспортные машины» приобретены укладочный кран, три моторные лебедочные платформы МПК и 22 платформы УСО (ПМ-280) со съемным оборудованием.
Современный путеукладочный комплекс пополнил парк филиала ТОО «Қамқор Менеджмент» — ТОО «Теміржол жөндеу». Новейшая техника значительно улучшит технологический процесс капитального ремонта и строительства железнодорожных путей, а также условия труда работников.
Укладочный кран 25/25 производства завода «Калугапутьмаш» Казахстан приобрел первым из стран СНГ. Эта уникальная машина отличается увеличенной грузоподъемностью — она выполняет работы по укладке и разборке железнодорожного пути звеньями длиной 25 метров и массой 25 тонн, максимальная производительность — 850 метров в час, а угол поворота стрелы — три градуса. Краном будет управлять один оператор.
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