Стеллаж для культивирования растений: методика микроклонального размножения растений на практике

Стеллаж для культивирования растений in vitro СТЕЛЛАР-ФИТО LINE Р6-С-Ш от компании «АВТех» — важная часть большой лаборатории микроклонального размножения растений.

Технология уже активно применяется в самых разных отраслях сельского хозяйства — от картофелеводства до виноградарства. Микроклональное размножение также востребовано и в садово-парковом хозяйстве. Говоря простым языком, в поставляющих саженцы питомниках.

С помощью микроклонального размножения решается важная и актуальная проблема регресса качества, появления генетических болезней и снижения здоровья посадочного материала. В условиях лаборатории можно взять один «идеал», размножить его и получить множество клонов этого «идеала», а не его потомков, появившихся путем скрещивания разных образцов.

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Что представляет собой СТЕЛЛАР-ФИТО LINE Р6-С-Ш? Это стеллаж, оборудованный полками-штативами, на которых лаборанты размещают пробирки для растений. Оборудование имеет боковое двухстороннее освещение, причем возможно оснащение светодиодами и постоянного, и регулируемого спектра. Все — по желанию и согласно требованиям заказчика.

Оборудование долговечное — стеллаж выполнен из нержавеющей стали марки AISI 430, он легко собирается и разбирается. Выбор светильников обширен — светодиодные в спектре 440-660 нм, люминесцентные, с фиксированным спектром. Возможна и установка дополнительного диммирования (управление интенсивностью освещения). Стеллаж легко перемещать по лаборатории благодаря четырем поворотным колесам, два из которых имеют механизм фиксации. Реле времени программируется. И самое важное — СТЕЛЛАР-ФИТО LINE Р6-С-Ш сделан именно в России.

Стеллажи для микроклонального размножения растений от «АВТех» уже стоят в лабораториях:

Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии;

Санкт-Петербургского государственного университета;

Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева;

Никитского ботанического сада.

С техническими характеристиками установки Стеллажа СТЕЛЛАР-ФИТО LINE Р6-С-Ш можно ознакомиться на официальном сайте производителя.