В Подмосковье открыт новый корпус по производству композитных изделий к МС-21 и SSJ-NEW
Авиационная корпорация «Рубин» открыла в подмосковной Балашихе новый производственный корпус по выпуску композиционных изделий для отечественных гражданских самолетов, в том числе МС-21 и SSJ-NEW. Инвестиции в создание нового производства составили 1 млрд рублей, из которых 661 млн рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности.
Во вновь открытом корпусе будут выпускать изделия из углеродных композиционных материалов для взлетно-посадочных устройств к отечественным гражданским самолетам, а также композиционные материалы для атомной, нефтегазовой и машиностроительной отраслям промышленности.
Благодаря открытию нового корпуса общая мощность предприятия по производству изделий из углеродных композитов возросла в 2,3 раза — до 7 тысяч штук в год.
«Мы давно сотрудничаем с Фондом развития промышленности. В 2019 году при поддержке ФРП запустили производство гидроприводов и плунжерных насосов для МС-21. Сегодня завод расширяет свое участие в кооперации по импортозамещению элементов этого самолета. В новом корпусе мы будем выпускать тормоза с углеродными фрикционными дисками для МС-21 и SSJ-NEW. Использование композитов повышает надежность работы и увеличивает ресурс тормозных дисков, сокращает простой самолетов и уменьшает затраты на замену и ремонт тормозов», — рассказал генеральный директор ПАО АК «Рубин» Игорь Ряпин.
Завод поставляет композитные тормоза, подшипники и уплотнения для гидроагрегатов к самолетам конструкторских бюро имени Туполева, Илюшина и Яковлева. На новом оборудовании предприятие приступило к выпуску композитных тормозов для самолетов МС-21 и SSJ-NEW, в сборке которых ранее применялись только зарубежные аналоги.
Изделия подмосковного завода не уступают импортным по износостойкости, обладают высокой термостойкостью, малым весом и высокой стабильностью эксплуатационных характеристик.
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