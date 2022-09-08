Производство синтетических смол открыто в Ярославле

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Инвестиционный проект по созданию новой производственной площадки был реализован в течение четырех лет. Вложения в новое производство составили порядка 1,5 млрд рублей. Создано более 70 новых рабочих мест.

В ближайшее время этот цех будет производить 24 тысячи тонн полиэфира и 30 тысяч тонн конечного продукта.

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На торжественном открытии отметили, что

" 70% оборудования — отечественного производства. И это выбор не в пользу подешевле, а в пользу качества, средняя зарплата на предприятии приблизилась к 70 тысячам рублей".

Запуск новой производственной площадки позволит нам выйти на новый этап развития и производить в широком ассортименте все необходимые связующие для композитной отрасли.

— отметил генеральный директор компании «Дугалак» Денис Лобов.

По словам учредителя компании и гендиректора Дениса Лобова, сегодня произошел запуск «сердца предприятия» — реакторного цеха. Над реализацией проекта трудились четыре института, более десяти организаций, производящих оборудование и системы управления, больше 50 строительных организаций и более полутысячи рабочих.

На полные мощности завод планирует выйти в первом квартале 2023 года.В рамках проекта также созданы новые лаборатории. Они дооснащены современным оборудованием. В скором времени планируется размещение всего штата компании на новой площадке.

Справка

Компания «Дугалак» создана в 1999 году и занимается производством полиэфирных смол и полуфабрикатных лаков в Ярославле.

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