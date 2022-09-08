Группа ПОЛИПЛАСТИК начала выпуск труб СПИРОЛАЙН диаметром 2,8 м

В 2021 — 2022 году на Климовском трубном заводе, входящем в Группу ПОЛИПЛАСТИК, проведена реконструкция линии для производства спиральновитых труб. После модернизации был налажен выпуск труб серии СПИРОЛАЙН диаметром 2,8 м.

СПИРОЛАЙН 2800 мм © www.polyplastic.ru

Трубы серии СПИРОЛАЙН изготавливаются из полиэтилена высокой плотности методом спиральной навивки профиля квадратного или прямоугольного сечения. В процессе формования трубы смежные витки профиля свариваются между собой, образуя вертикальные ребра жесткости, и обеспечивают высокую прочность конструкции. В зависимости от типа, трубы могут быть усилены внутренним или наружным слоем из специального композиционного материала, который обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений.

Такие трубы традиционно используются в обустройстве систем канализации — при строительстве сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения. Помимо этого, с их помощью Группа ПОЛИПЛАСТИК выпускает локальные очистные сооружения для очистки поверхностных сточных вод различных модификаций, емкости питьевого или технического назначения.

Трубы СПИРОЛАЙН большого размера востребованы при строительстве трубопроводов систем водоотведения, а также активно применяются для изготовления локальных очистных сооружений большого объема. Использование труб диаметром 2,8 м позволяет сократить объем земляных работ при строительстве инженерных систем.

Успешный опыт применения на объектах коммунальной, дорожной и промышленной инфраструктуры по всей стране неоднократно доказал, что трубы СПИРОЛАЙН от Группы ПОЛИПЛАСТИК являются оптимальным решением задач водоотведения.