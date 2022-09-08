Группа ПОЛИПЛАСТИК начала выпуск труб СПИРОЛАЙН диаметром 2,8 м
В 2021 — 2022 году на Климовском трубном заводе, входящем в Группу ПОЛИПЛАСТИК, проведена реконструкция линии для производства спиральновитых труб. После модернизации был налажен выпуск труб серии СПИРОЛАЙН диаметром 2,8 м.
Трубы серии СПИРОЛАЙН изготавливаются из полиэтилена высокой плотности методом спиральной навивки профиля квадратного или прямоугольного сечения. В процессе формования трубы смежные витки профиля свариваются между собой, образуя вертикальные ребра жесткости, и обеспечивают высокую прочность конструкции. В зависимости от типа, трубы могут быть усилены внутренним или наружным слоем из специального композиционного материала, который обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений.
Такие трубы традиционно используются в обустройстве систем канализации — при строительстве сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения. Помимо этого, с их помощью Группа ПОЛИПЛАСТИК выпускает локальные очистные сооружения для очистки поверхностных сточных вод различных модификаций, емкости питьевого или технического назначения.
Трубы СПИРОЛАЙН большого размера востребованы при строительстве трубопроводов систем водоотведения, а также активно применяются для изготовления локальных очистных сооружений большого объема. Использование труб диаметром 2,8 м позволяет сократить объем земляных работ при строительстве инженерных систем.
Успешный опыт применения на объектах коммунальной, дорожной и промышленной инфраструктуры по всей стране неоднократно доказал, что трубы СПИРОЛАЙН от Группы ПОЛИПЛАСТИК являются оптимальным решением задач водоотведения.
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