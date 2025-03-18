Группа ПОЛИПЛАСТИК начала выпуск полимерных фитингов для систем внутридомового отопления

Компания запустила импортозамещающее производство фитингов для систем внутридомового отопления и теплых полов. Теперь основные элементы системы изготавливаются из полимеров. Выпуск новой продукции налажен на «Кохановском трубном заводе «Белтрубпласт» в Витебской области Республики Беларусь. Поставки потребителям осуществляет ООО «ОПТИПЛАСТИК».

полимерные фитинги © www.polyplastic.ru

Группа ПОЛИПЛАСТИК является одним из ведущих производителей труб малого диаметра — от 16 мм до 63 мм — из термостойкого полиэтилена PE-RT и сшитого полиэтилена PEX. Трубы применяются для систем внутридомового отопления, теплых полов и кондиционирования. Стремительное развитие индивидуального жилищного строительства в России в течение нескольких последних лет стимулировало спрос на системы теплых полов и внутридомового отопления. Отраслевые эксперты отмечают, что в среднесрочной перспективе этот тренд сохранится.

Фитинги, в том числе из латуни, для труб малого диаметра до недавнего времени изготавливались преимущественно в других странах. В 2024 году с целью снижения импортозависимости Группа ПОЛИПЛАСТИК начала освоение производства данного вида продукции.

испытания фитингов © www.polyplastic.ru

Инженерно-конструкторский отдел «Кохановского трубного завода «Белтрубпласт» разработал пресс-формы для корпусов фитингов и гильз. Сотрудники НИИ компании провели мониторинг марок сырья и подобрали оптимальную рецептуру для изготовления фитингов. В конце прошлого года стартовали первые выпуски продукции.

процесс испытания фитингов © www.polyplastic.ru

Подробнее о материалах и характеристиках фитингов

Корпусы фитингов производятся из PPSU (полифенилсульфон) — термопластичного высокоэффективного конструкционного пластика с высокой термостойкостью, химической стойкостью, износостойкостью и устойчивостью к старению. Этот материал широко используется при производстве медицинского оборудования, упаковки пищевых продуктов, автомобильных деталей и т. д.

Фитинги из PPSU могут эксплуатироваться в высокотемпературных средах в течение длительного времени, подвергаться воздействию химически активных веществ, таких как кислоты, щелочи, спирты, и при этом сохранять свои эксплуатационные характеристики без потери качества. PPSU не содержит вредных веществ, может выдерживать длительное и многократное воздействие горячей воды, пара, масла или жира.

В отличие от корпуса фитинга его гильза изготавливается из PVDF (поливинилиденфторид) — универсального технического материала, который обеспечивает эластичность гильзы и длительный срок службы — не менее 50 лет. PVDF имеет повышенную прочность и устойчивость к механическим воздействиям, химическую стойкость и широкий температурный диапазон применения — от -30 °C до +140 °C. Детали из поливинилиденфторида устойчивы к механическим повреждениям, трению, воздействию влаги и коррозии.

фитинги © www.polyplastic.ru

Важно отметить, что гильзы из PVDF можно использовать как с фитингами из PPSU, так и с фитингами из латуни.

Фитинги из полифенилсульфона и поливинилиденфторида производятся ведущими мировыми компаниями и успешно используются для соединения труб из сшитого полиэтилена PEX. Они доказали свою надежность и удобство в использовании.

Освоение Группой ПОЛИПЛАСТИК выпуска нового вида продукции позволяет локализовать производство комплектующих для трубопроводных систем и максимально обеспечить заказчиков качественной продукцией для реализации проектов в сфере ЖКХ и индивидуального жилищного строительства.

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