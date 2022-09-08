Трасса Челябинск — Екатеринбург на всем протяжении стала четырехполосной
Долгое время двухполосный участок с 79-го по 121-й километр был перегружен трафиком — за сутки по нему проходит до 15 тысяч машин. В результате его решили расширить до четырех полос. Начавшиеся два года назад работы шли с опережением графика. Так, в 2020 году сдали в эксплуатацию 12 км вместо запланированных 8 км, в 2021 году — 19 км вместо запланированных 12,5 км. Теперь в эксплуатацию запустили оставшиеся 9 километров.
Источник: https://ura.news/news/1052585283
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