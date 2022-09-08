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Дорожное строительство

Трасса Челябинск — Екатеринбург на всем протяжении стала четырехполосной

Долгое время двухполосный участок с 79-го по 121-й километр был перегружен трафиком — за сутки по нему проходит до 15 тысяч машин. В результате его решили расширить до четырех полос. Начавшиеся два года назад работы шли с опережением графика. Так, в 2020 году сдали в эксплуатацию 12 км вместо запланированных 8 км, в 2021 году — 19 км вместо запланированных 12,5 км. Теперь в эксплуатацию запустили оставшиеся 9 километров.
Источник: https://ura.news/news/1052585283

М5, Челябинск
  • Нет аватара termometrix
    08.09.2217:53:26

    Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.

    «Проведённая работа — это ещё один важный шаг в развитии надёжного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны.Напомню, согласно планам, до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва — Казань — Екатеринбург. В итоге с учётом уже действующей автодороги «Нева» время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в два раза — с 31 до 17,5 часа.

    Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное, стратегическое значение для нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, положительно отражаются на всей национальной экономике, на качестве жизни людей.Впереди большая работа по формированию по-настоящему эффективных, удобных транспортных коридоров и на востоке, и на юге страны. И важным её элементом является развитие крупных логистических центров, строительство хабов, обеспечивающих обработку грузов и их перераспределение между различными видами транспорта. Такое поручение уже было дано. Я прошу сегодня доложить, как решается эта задача."

    http://kremlin....dent/news/69310

    Отредактировано: termometrix~17:57 08.09.22
    #1253538
  • artal artal
    08.09.2220:11:31

     © Фото из открытых источников

     © mtdata.ru

    Отредактировано: artal~20:28 08.09.22
    #1253546
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