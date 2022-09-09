На Ямале построены новые медицинские учреждения

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На Ямале завершилось строительство четырёх новых медицинских учреждений. Новостройки появились в Губкинском, Тарко-Сале, Красноселькупе и Пангодах, их строительство способствует реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Административно-хозяйственный корпус Красноселькупской больницы открылся 2 сентября. Современная постройка заменит устаревшее деревянное здание, запланированное под снос. В двухэтажном здании размещены пищеблок, прачечная, дезинфекционное отделение, кабинеты административного персонала больницы. Это последний из 4 «долгостроев», которые очень ждали жители села. Ранее в Красноселькупе были достроены аэропорт, культурно-спортивный комплекс и детский сад.

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В Тарко-Сале завершено строительство дополнительного инфекционного корпуса. В районной больнице провели реконструкцию инфекционного отделения, а к существующему зданию пристроен дополнительный корпус площадью более 1500 квадратных метров. В новом здании размещены два изолированных бокса, приемно-смотровой блок, хозяйственная секция и буфет. Дополнительный корпус соединяется с основным зданием теплым переходом. В отделении будут созданы комфортные условия для пациентов и сотрудников. В боксированных палатах планируется размещение больных с туберкулёзом или подозрением на заболевание для последующей маршрутизации в специализированные учреждения. Также новое здание откроет дополнительные возможности для госпитализации пациентов с коронавирусом.

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В микрорайоне Пурпе-1 Губкинского построен новый ФАП. Площадь ФАПа 190 квадратных метров. Новый пункт отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Кроме того, он укомплектован всем необходимым медицинским оборудованием. В его составе 10 помещений. Теперь у жителей появится возможность получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях.

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Новая подстанция скорой помощи в поселке Пангоды Надымского района состоит из 13 модулей, площадь объекта — более 450 квадратных метров. В здании расположен гараж на две машины, кабинеты медработников, комнаты приёма пищи и отдыха, а также вспомогательные помещения. Здание полностью укомплектовано необходимой мебелью и техникой для хранения медицинских препаратов и оборудования. Модульное здание заменило ветхое строение. Новая подстанция скорой медицинской помощи соответствует современным стандартам к таким объектам. В ней есть все необходимое для комфортной работы медицинского персонала.