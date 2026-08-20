Новый центр в Тарко-Сале стал 35-м медучреждением, открытым на Ямале за последние восемь лет. Он объединил все службы помощи юным жителям Пуровского района, которые ранее находились в разных частях города. В здании созданы все условия для комфортного пребывания детей и родителей. Под одной крышей собрали все необходимые подразделения: диагностику, стационар, отделение патологии речи. Сделали всё по ямальским стандартам: с тёплой колясочной и игровыми зонами для малышей. Площадь здания составляет почти 17 тысяч квадратных метров, что делает его самым крупным детским медицинским центром Ямала. Он включает поликлиническое отделение, рассчитанное на 150 посещений в день, и стационар на 30 коек, оснащённый палатами интенсивной терапии и комнатами для совместного пребывания детей с родителями. Для комфорта пациентов каждый бокс оборудован отдельным санузлом с душевой кабиной и кнопкой вызова медсестры. Также в центре расположилась лабораторно-диагностическая служба.

Возведение детского медицинского центра в Тарко-Сале началось четыре года назад, когда губернатор запустил строительство сразу шести медицинских учреждений на Ямале, на прошлой неделе в Ноябрьске был открыт первый объект — крупнейшая на Ямале поликлиника .

Инфраструктура поликлиники продумана для максимального комфорта. На первом этаже обустроены теплая колясочная, кабинет неотложной помощи с отдельным входом, а также стоматологический, инфекционный и прививочный кабинеты. На втором этаже располагаются кабинеты узкопрофильных специалистов. Для удобства маленьких пациентов и их родителей в холлах организованы просторные игровые зоны.

Актовый зал оборудован мультимедийной аппаратурой. В дальнейшем здесь будут проводить медицинские конференции, обучение сотрудников, занятия школы матери и профилактические лекции для жителей. Около центра оборудована современная детская игровая площадка, зона отдыха и парковка на 67 мест.

На базе детского медицинского центра впервые в Пуровском районе откроется отделение патологии речи. Для него предусмотрено отдельное крыло и комната с оборудованием для сенсорной интеграции. Курировать работу будут психиатр, невролог, психолог и логопед.

Медучреждение возведено на территории больничного городка, оформлено в едином стилистическом и цветовом решении с другими корпусами. С соседним хирургическим корпусом новое здание будет соединено теплым переходом — его возведут до конца этого года.