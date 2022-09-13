ТМХ передал Петербургскому метрополитену на испытания первый поезд «Балтиец»

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Трансмашхолдинг передал Петербургскому метрополитену первый восьмивагонный поезд метро модели 81-725.1/726.1/727.1 «Балтиец», созданный специально для работы в Северной столице.

Поставщиком подвижного состава является расположенный в Санкт-Петербурге Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в состав ТМХ).Церемония состоялась в электродепо Автово.Предполагается, что поезд будет передан на Первую линию Петербургского метрополитена. В связи с этим, в оформлении экстерьера и интерьера преобладает красный цвет, который традиционно используется для ее обозначения.

До начала ноября поезд будет проходить обкатку в метро без пассажиров и лишь затем поступит в эксплуатацию. Согласно условиям контракта, в текущем году метрополитен получит 8 поездов.Договор на поставку 950 вагонов метро «Балтиец» был заключен между Петербургским метрополитеном и компанией «Трансхолдлизинг» 26 августа 2022 г.

Финансовую поддержку проекту окажет ВЭБ. РФ, ее источником станут средства Фонда национального благосостояния. Общая стоимость сделки — 242,6 млрд рублей, включая проценты по лизинговым платежам. Срок поставки подвижного состава — 2022-2031 годы. Контракт рассчитан на 25 лет.Новый поезд «Балтиец» создавался в соответствии с техническим заданием метрополитена Санкт-Петербурга специалистами компании «ТМХ Инжиниринг» с учетом полученного опыта эксплуатации поездов метро, которые были построены для Северной столицы в прежние годы. В конструкции применено множество передовых технических решений, которые позволяют считать его одним из наиболее современных в мире.

Облик поезда создан при участии Национального центра дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.Доля материалов, узлов и деталей отечественного происхождения достигает в поезде 90%.Для поезда спроектирован кузов с плоским бортом и прислонно-сдвижными дверями шириной 1400 мм. Применен новый асинхронный тяговый привод отечественного производства, позволяющий осуществлять электродинамическое торможение поезда до полной остановки и автономное движение на аккумуляторных батареях на расстояние до 200 метров.В кабине машиниста использован новый пульт, разработанный с участием службы подвижного состава метро; имеются система вентиляции с системой обеззараживания воздуха. Кабины оснащаются компактными эвакуационными трапами.

В зеркала заднего вида встроены дополнительные камеры видеонаблюдения (видеозеркала). На лобовой маске — светящийся логотип Петербургского метрополитена. Лобовое стекло дополняется защитной пленкой. В новую маску органично вписаны головные светодиодные фары эксклюзивного дизайна.На дверных порталах устанавливаются диодные ленты, информирующие об их открытии и закрытии цветовой индикацией. Над дверями впервые монтируются жидкокристаллические блоки наддверных табло. На потолках в салонах также устанавливаются новые жидкокристаллические блоки информационных табло.Увеличена площадь остекления салонов.Блоки экстренной связи машинист-пассажир дополняются видеокамерами.Применены пассажирские диваны с раздельными сидениями и спинками, выполненными из винила с эксклюзивным патером в виде разводных мостов. Организовано специальное место для размещения и безопасного передвижения маломобильных граждан.

Пассажирские салоны оснащаются системами принудительной вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха.ТМХ является единственным в России разработчиком и крупнейшим производителем поездов метро, одним из лидеров мирового метровагоностроения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава осуществляет действующий в рамках группы ТМХ крупнейший в России инжиниринговый центр «ТМХ Инжиниринг», подразделения которого расположены в 9 городах и насчитывают в общей сложности более 1100 сотрудников.