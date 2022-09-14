В Тобольске открылся бассейн «Чемпион»

© tobolsk.info

В Тобольске начал свою работу долгожданный бассейн «Чемпион» в 15 микрорайоне. У жителей города появилось больше возможностей для занятий плаванием.

© tobolsk.info

Строительство бассейна — часть программы развития городской инфраструктуры «Тобольск-2020», которая стартовала в 2017 году. Ее инициаторами стали администрация города, правительство области и СИБУР.

Бассейн — структурное подразделение ДЮСШ № 2. В подвале здания установлено современное оборудование, обеспечивающее климат-контроль. Умная автоматика будет следить за температурой и влажностью, а также контролировать качество воды в бассейне.

В бассейне имеется шесть дорожек для плавания. Свое название «Чемпион» спортивный объект получил во время народного голосования.