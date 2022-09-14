КАМАЗ выполнил контракт на поставку газовых автобусов в Киров

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Ведущий российский производитель грузовой техники КАМАЗ поставил в Киров 51 газовый автобус НЕФАЗ 5299-40-57, выполнив обязательства по ранее заключенному контракту.

Напомним, 19 мая 2022 года состоялся электронный аукцион на поставку 51 автобуса по заказу АО «Кировпассажиравтотранс», победителем которого был признан официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — ООО «Автобусный — Центр Столица». Несмотря на сжатые сроки производства и проблемы с обеспечением импортными комплектующими в условиях санкционных ограничений, КАМАЗ выполнил поставку автобусов в согласованные с администрацией города сроки. Также было учтено дополнительное пожелание заказчика по компоновке салона с расположением места кондуктора.

НЕФАЗ-5299-40-57 — городской низкопольный автобус большой вместимости с двигателем, работающим на компримированном природном газе. Автобус оснащен автоматической коробкой передач, независимой передней подвеской, обеспечивающей плавность хода. Наружная обшивка кузова изготовлена по новой технологии, из композитных материалов, что обеспечивает полную защиту от коррозии. Для комфорта пассажиров предусмотрен просторный салон с широкой накопительной площадкой, удобные поручни. Автобус полностью соответствует программе «Доступная среда»: установлена механическая аппарель для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальное место крепления инвалидной коляски, кнопки связи с водителем.

Автобусы для Кирова выполнены в белом цвете и оснащены дополнительными опциями, повышающими комфорт и безопасность пассажиров: электронной системой информирования пассажиров, видеонаблюдением, видеорегистратором, тахографом и кондиционером.