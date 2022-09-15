ЦКБМ отгрузило восемь бессальниковых электронасосов для Тяньваньской АЭС
13 сентября ЦКБМ (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершило отгрузку шести бессальниковых электронасосов вертикального исполнения для Тяньваньской АЭС. В прошлом месяце были отгружены еще два насоса в Китай.
Бессальниковый электронасос является вспомогательным насосом, входящим в комплектацию главного циркуляционного насосного агрегата. Электронасос устанавливается в контуре охлаждения радиально-осевого подшипника (РОП) ГЦНА для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости и надежной работы РОП. Запасной комплект из восьми электронасосов был изготовлен для восьми ГЦНА-1391, работающих на третьем и четвертом энергоблоках Тяньваньской АЭС. ГЦНА-1391 для двух энергоблоков были изготовлены в ЦКБМ в 2015 г.
В настоящий момент ЦКБМ разрабатывает рабочую конструкторскую документацию для ГЦНА-1391, которыми будут укомплектованы строящиеся седьмой и восьмой энергоблоки АЭС «Тяньвань».
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.