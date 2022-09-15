ЦКБМ отгрузило восемь бессальниковых электронасосов для Тяньваньской АЭС

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13 сентября ЦКБМ (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершило отгрузку шести бессальниковых электронасосов вертикального исполнения для Тяньваньской АЭС. В прошлом месяце были отгружены еще два насоса в Китай.

Бессальниковый электронасос является вспомогательным насосом, входящим в комплектацию главного циркуляционного насосного агрегата. Электронасос устанавливается в контуре охлаждения радиально-осевого подшипника (РОП) ГЦНА для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости и надежной работы РОП. Запасной комплект из восьми электронасосов был изготовлен для восьми ГЦНА-1391, работающих на третьем и четвертом энергоблоках Тяньваньской АЭС. ГЦНА-1391 для двух энергоблоков были изготовлены в ЦКБМ в 2015 г.

В настоящий момент ЦКБМ разрабатывает рабочую конструкторскую документацию для ГЦНА-1391, которыми будут укомплектованы строящиеся седьмой и восьмой энергоблоки АЭС «Тяньвань».