КАМАЗ представил крутой автобус для вахтовиков
КАМАЗ 14 сентября в рамках проходящего в Санкт-Петербурге газового форума провел премьеру принципиально новой модели — автобуса-вездехода КАМАЗ-6250 с колесной формулой 4×4. Эта машина создана специально по заказу «Газпрома"и в перспективе должна заменить классические «вахтовки» (полноприводные грузовики с отдельной пассажирской надстройкой).
Новинка разработана в научно-техническом центре КАМАЗа по техзаданию газового монополиста и представляет собой полноценный автобус среднего класса с оригинальным каркасно-панельным монокузовом. Силовая структура сварена из стальных труб прямоугольного сечения, а все внешние элементы отформованы из композитов.
Особенность 6520 — оригинальный экстерьер, который оформлением переда перекликается с флагманскими продуктами КАМАЗа — грузовиками семейства K5. От них взяты блок-фары, решетка радиатора и лобовое стекло. При виде в профиль машина привлекает внимание вклеенными заподлицо с бортами стеклами, «горбом» на крыше и скошенной задней частью (это повышает угол въезда). Полноразмерное запасное колесо подвешено на «корме».
В основе конструкции новинки — шасси серийного вездехода КАМАЗ-43502 (4×4), однако для повышения плавности хода модернизирована подвеска — на передней оси смонтированы длиннолистовые рессоры, гидравлические амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости, на задней — четыре пневмобаллона.
В движение автобус приводит турбодизель мощностью 290 л.с., он агрегатирован с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Происхождение агрегатов не раскрывают, скорее всего, это связка Cummins и ZF.
Предусмотрены также варианты с газобаллонным оборудованием, которое позволяет автобусу потреблять сжатый или сжиженный природный газ. За доплату предложат утепленный кузов (северное исполнение).
Вместимость салона — 32 пассажира или 23 + багажные отсеки. В автобусе — современные комфортабельные сиденья для водителя и пассажиров. Удобная посадка и высадка людей обеспечивается за счет автоматической выкатной подножки. Установлены кондиционер и дополнительный отопитель для комфортных условий в салоне. Каждое место оборудовано трехточечными ремнями безопасности.
На базе нового автобуса возможно создание специальных исполнений — передвижных лабораторий, переговорных офисов, медицинских кабинетов, инженерных центров, пунктов управления.
Производство инновационного автобуса-вездехода стартует в 2023 году.
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