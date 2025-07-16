Автопарк ООО «Газпром добыча Оренбург» пополнился новыми шестью вахтовыми автобусами КамАЗ-6250

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Автопарк компании «Газпром добыча Оренбург» пополнен шестью новыми вахтовыми автобусами КАМАЗ-6250, работающими на компримированном природном газе (КПГ), сообщает официальный ТГ-канал предприятия.

«КАМАЗ разработал эту модель по заказу „Газпрома“. Она оснащена двигателем мощностью 290 л. с. и шестиступенчатой коробкой-автомат. Работает на компримированном природном газе», — отмечается в пресс-релизе компании.

Перечень впечатляющих особенностей новой вахтовой техники выглядит так: полный привод, передняя подвеска с гидравлическими амортизаторами, пневматическая задняя подвеска, отопитель, мощный кондиционер, комфортные кресла.

По оценке газодобытчиков, новые автобусы станут отличной заменой дизельным «вахтовкам» — экологичной и экономичной.

© lng.expert

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