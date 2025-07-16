Автопарк ООО «Газпром добыча Оренбург» пополнился новыми шестью вахтовыми автобусами КамАЗ-6250
Автопарк компании «Газпром добыча Оренбург» пополнен шестью новыми вахтовыми автобусами КАМАЗ-6250, работающими на компримированном природном газе (КПГ), сообщает официальный ТГ-канал предприятия.
«КАМАЗ разработал эту модель по заказу „Газпрома“. Она оснащена двигателем мощностью 290 л. с. и шестиступенчатой коробкой-автомат. Работает на компримированном природном газе», — отмечается в пресс-релизе компании.
Перечень впечатляющих особенностей новой вахтовой техники выглядит так: полный привод, передняя подвеска с гидравлическими амортизаторами, пневматическая задняя подвеска, отопитель, мощный кондиционер, комфортные кресла.
По оценке газодобытчиков, новые автобусы станут отличной заменой дизельным «вахтовкам» — экологичной и экономичной.
https://t.me/ga...obychaoren/9720
https://orenbur...s/2025/07/3907/
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Автобусы НЕФАЗ для Оренбурга
«КАМАЗ» начал поставку автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 в Оренбу...ние заказчика, полностью закрыть контракт планируется до конца ноября.
-
РИАТ отгрузил партию седельных тягачей КАМАЗ-43118
РИАТ отгрузил партию седельных тягачей КАМАЗ-43118 в Набережных Челнах...шасси КАМАЗ-43118-RR для одной из ведущих сервисных компаний НГДК РФ*.
-
На КАМАЗе ведется модернизация агрегатного производства
На автомобильном заводе КАМАЗа реализуется масштабный проект по р...ловия для выпуска деталей и узлов ведущего моста К5 и его сборки.
Поделись позитивом в своих соцсетях