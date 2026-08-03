В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» продолжается обновление автопарка и планомерная замена бензиновой и дизельной техники на газомоторную. Недавно на предприятие поступили семь современных автобусов «КамАЗ-5222».

Дебют этой модели пригородного газомоторного автобуса состоялся осенью 2023 года на XII Петербургском международном газовом форуме, а в 2025 году она прошла тестовую эксплуатацию на предприятиях Группы «Газпром».

«КамАЗ-5222» работает на сжатом природном газе и представляет собой просторную модель городского класса — внутри предусмотрено 41 сидячее место, удобные широкие двери и воздушные завесы, которые сохраняют тепло при посадке пассажиров. Кузов выполнен из современных композитных материалов, а газовые баллоны размещены на крыше, что обеспечивает дополнительную безопасность. Новинка имеет оригинальный дизайн экстерьера, использующий вместо стандартных фар светодиодные полосы.

Автобусы уже переданы в пять филиалов «Газпром трангсгаз Екатеринбург» и развозят работников Управления технологического транспорта и специальной техники, Далматовского и Красногорского линейных производственных управлении магистральных газопроводов, а также первого и второго управлений аварийно-восстановительных работ.

Техника приобретена в рамках реализации Программы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций Группы «Газпром».